Camera AI Hà Nội ghi nhận xe máy vi phạm giao thông tới 43 lần

Trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm phần lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Chỉ huy giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9/2026, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong số này, có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp liên quan đến ô tô.

Các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn.

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm trong năm 2026, cơ quan chức năng ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Cụ thể, xe mô tô mang biển kiểm soát 29E2-362xx có 43 lần vi phạm; xe mô tô 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; xe mô tô 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Riêng trong tháng 9/2026, xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx bị ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Trong tháng 9/2026, camera AI tại Hà Nội ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.

Hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát tình hình an ninh, trật tự và giao thông, đồng thời phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu thu thập được là căn cứ để lực lượng chức năng xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Các thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.