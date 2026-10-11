Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Yên Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên địa bàn xã Yên Thọ hiện có 48 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 500 hộ kinh doanh. Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thức được vai trò quan trọng của cộng doanh nhân, doanh nghiệp, ngay sau khi xã Yên Thọ đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã quan tâm thành lập Hội Doanh nghiệp xã. Đến nay, đã có 39 doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội.

Lãnh đạo xã Yên Thọ chúc mừng Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Đồng hành - Phát triển”, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Yên Thọ lần thứ nhất thống nhất nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng hội vững mạnh. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, là cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và đồng hành cùng địa phương. Hội tiếp tục vận động, kết nạp hội viên, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 60 doanh nghiệp hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Yên Thọ nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hoàng Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Hưng NT được bầu làm Chủ tịch hội.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Yên Thọ đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.