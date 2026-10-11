Quảng Trị: Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đang triển khai thế nào?

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 9 và 10/10, sau hơn một tháng triển khai thi công, dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định đang chững lại do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài.

Video: Cận cảnh dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định đang thi công

Tại dự án thành phần Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình, công trình kè chống sạt lở bờ sông Vĩnh Định đã triển khai được khối lượng đáng kể, nhất là đoạn sạt lở bờ sông ăn sâu vào gần sát các nhà dân đoạn qua thôn Hiệp Hòa.

Dự án thành phần Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Vĩnh Định nhà thầu cũng đã được nhà thầu bóc phong hóa, triển khai thi công kè, đúc các cấu kiện bê tông để áp mái kè... Tuy nhiên, thời tiết bất lợi, công tác thi công đang tạm dừng.

Dự án đoạn qua xã Triệu Cơ cũng đang tạm dừng thi công kè chống sạt lở bờ sông do ảnh hưởng của những đợt mưa kéo dài.

Dự án với mục tiêu kịp thời xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, gia cố, ổn định mái bờ; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân; bảo vệ khu dân cư, nhà ở, đất sản xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, giao thông và công trình công cộng hiện hữu trước tác động của mưa lũ...

Qua đó, nâng cao năng lực chủ động phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra; góp phần chỉnh trị, ổn định dòng chảy, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ, ngăn ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven sông và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Trí Chút (62 tuổi, xã Vĩnh Định) cho biết, bờ sông Vĩnh Định bị sạt lở nặng, nhất là sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Dự án kè chống sạt lở đã triển khai thi công khoảng hơn một tháng nay, bà con rất phấn khởi và mong công trình sớm hoàn thành. “Thời gian gần đây trời mưa liên tục nên nhà thầu đang tạm dừng thi công”, ông Trí Chút cho biết.

Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định là một trong 4/4 dự án tại tỉnh Quảng Trị được bố trí vốn tại Quyết định 95/QĐ-TTg ngày 2/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư 36,9 tỷ đồng; UBND 3 xã trên (chủ đầu tư 3 dự án thành phần) đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà thầu để triển khai, hoàn thành dự án trong năm 2026 theo kế hoạch.

Trong đó, dự án thành phần Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Vĩnh Định tổng chiều dài 545,38m, gồm 4 đoạn, thuộc các thôn Lâm Thủy và Hải Xuân, tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, do UBND xã Vĩnh Định làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2026. Trong đó, dự án đoạn qua thôn Lâm Thủy giáp với đoạn dự án đã được triển khai hoàn thành.

Đoạn qua xã Triệu Bình tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, do UBND xã Triệu Bình làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2026. Công trình đoạn qua xã Triệu Bình gồm tuyến kè thôn Hiệp Hòa dài 850m, tuyến kè thôn Triệu Đại dài 460,2m và tuyến đường giao thông kết hợp quản lý dài 268,03m.

Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình cho biết, sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định đã được khởi công vào cuối tháng 8/2026.

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo đảm tiến độ, giải ngân nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2026, UBND các xã Triệu Bình, Triệu Cơ, Vĩnh Định (chủ đầu tư) cũng đã yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thi công, xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục, tổ chức thi công khoa học, đảm chất lượng và an toàn công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026 theo kế hoạch.