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Đất nứt toác khủng khiếp, sụt lở dài hàng cây số ở Gia Lai

Sau các trận mưa lớn kéo dài, ở nhiều nơi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai liên tiếp xuất hiện các vị trí sụt lở, nứt toác. Mới đây tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ xuất hiện vết sụt lở khủng khiếp, trải dài hàng cây số.

Báo Tiền Phong
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Thống kê ban đầu của xã Đức Cơ xác định, nhiều hộ dân có diện tích đất dọc theo suối﻿ ở thôn Chư Ty 4 bị khu vực đất cạnh bờ suối bị nứt nghiêm trọng, sụt hạ cục bộ và đang bị sạt, trượt.

Thống kê ban đầu của xã Đức Cơ xác định, nhiều hộ dân có diện tích đất dọc theo suối﻿ ở thôn Chư Ty 4 bị khu vực đất cạnh bờ suối bị nứt nghiêm trọng, sụt hạ cục bộ và đang bị sạt, trượt.

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Đất bị sụt lún nghiêm trọng, nguy hiểm trên diện tích đất hơn 1 ha cà phê của gia đình ông Nguyễn Trung Đông (SN 1968, trú thôn Chư Ty 4).

Đất bị sụt lún nghiêm trọng, nguy hiểm trên diện tích đất hơn 1 ha cà phê của gia đình ông Nguyễn Trung Đông (SN 1968, trú thôn Chư Ty 4).

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Những mảng đất lớn đang bị trượt dần xuống vực suối.

Những mảng đất lớn đang bị trượt dần xuống vực suối.

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Ông Đông phải dùng cuốc, xe rùa lấp các miệng hố lại để tránh nguy hiểm cho người dân, trẻ nhỏ khi đi qua khu vực này.

Ông Đông phải dùng cuốc, xe rùa lấp các miệng hố lại để tránh nguy hiểm cho người dân, trẻ nhỏ khi đi qua khu vực này.

Mảng đất lớn bị trượt ngày một nghiêm trọng, ăn dần vào khu dân cư thôn Chư Ty 4.

Mảng đất lớn bị trượt ngày một nghiêm trọng, ăn dần vào khu dân cư thôn Chư Ty 4.

Con suối ở thôn Chư Ty 4 mỗi khi mưa lớn, nước đổ về cuốn trôi đất cát, làm "mất chân" là nguyên nhân chính của việc nứt đất, sạt lở.

Con suối ở thôn Chư Ty 4 mỗi khi mưa lớn, nước đổ về cuốn trôi đất cát, làm "mất chân" là nguyên nhân chính của việc nứt đất, sạt lở.

Những tảng đất khổng lồ với cây trồng của gia đình ông Đông bị sạt lở.

Những tảng đất khổng lồ với cây trồng của gia đình ông Đông bị sạt lở.

Vết nứt lớn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Vết nứt lớn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Diện tích đất trải dài khoảng 1 cây số của các hộ dân dọc theo con suối ở thôn Chư Ty 4 bị nứt, trượt xuống con suối.

Diện tích đất trải dài khoảng 1 cây số của các hộ dân dọc theo con suối ở thôn Chư Ty 4 bị nứt, trượt xuống con suối.

Cách đất của nhà ông Đông chừng 1 cây số, xuất hiện một miệng hố khổng lồ.

Cách đất của nhà ông Đông chừng 1 cây số, xuất hiện một miệng hố khổng lồ.

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Miệng hố này đang "nuốt chửng" một khu vực chăn nuôi quy mô.

Miệng hố này đang "nuốt chửng" một khu vực chăn nuôi quy mô.

Một miệng hố lớn cả nghìn m2 bị sạt lở, sụt lún.

Sau các trận mưa lớn kéo dài nhiều tháng, trên địa bàn nhiều xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, trượt đất nghiêm trọng. Tại khu vực suối thôn Quyết Thắng, xã Ia Krêl xảy ra sạt, trượt đất sản xuất nông nghiệp, phạm vi rộng khoảng 50m, dài khoảng 200m, sâu khoảng 7 - 10m. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm đất tại nhiều vườn ở xã Gào nứt toác, trượt xuống hình thành các hố sâu hàng chục mét, vùi lấp cà phê và hoa màu của người dân.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dat-nut-toac-khung-khiep-sut-lo-dai-hang-cay-so-o-gia-lai-post1884182.tpo