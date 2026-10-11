Đất nứt toác khủng khiếp, sụt lở dài hàng cây số ở Gia Lai
Sau các trận mưa lớn kéo dài, ở nhiều nơi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai liên tiếp xuất hiện các vị trí sụt lở, nứt toác. Mới đây tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ xuất hiện vết sụt lở khủng khiếp, trải dài hàng cây số.
Sau các trận mưa lớn kéo dài nhiều tháng, trên địa bàn nhiều xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, trượt đất nghiêm trọng. Tại khu vực suối thôn Quyết Thắng, xã Ia Krêl xảy ra sạt, trượt đất sản xuất nông nghiệp, phạm vi rộng khoảng 50m, dài khoảng 200m, sâu khoảng 7 - 10m. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm đất tại nhiều vườn ở xã Gào nứt toác, trượt xuống hình thành các hố sâu hàng chục mét, vùi lấp cà phê và hoa màu của người dân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dat-nut-toac-khung-khiep-sut-lo-dai-hang-cay-so-o-gia-lai-post1884182.tpo