Sự kiện nổi bật tuần từ 5-11/10

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN

Sau 4 ngày làm việc (từ ngày 5-8/10/2026), Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 8/10 tại Hà Nội.

Hội nghị lần này đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực thi, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời truyền đi thông điệp hành động quyết liệt, nghiêm minh và thực chất.

Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất định hướng nghiên cứu các vấn đề nền tảng thông qua Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần hành động, với mệnh lệnh rõ ràng: Mỗi đồng chí Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực, địa bàn được phân công; chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình; đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện; có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu từ công việc hằng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống.

Ngay sau Hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển; với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, phát huy di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Điểm nhấn là các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm ngày 9 và 10/10, trong đó chương trình “Bản Giao hưởng Hà Nội” kết hợp âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ. Thành phố cũng tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các địa bàn; 40 buổi chiếu phim lưu động, 15 buổi chiếu phim tại các rạp; chương trình bắn pháo hoa tại các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hà Đông.

Dịp này, Hà Nội giới thiệu 72 hành trình khám phá di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực cùng với các sự kiện như Lễ hội Đồ uống Hà Nội, Festival Thu Hà Nội, Hội Sách Hà Nội, Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng… Bên cạnh đó, Thành phố vinh danh 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, biểu dương gần 200 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đại biểu tham quan gian trưng bày những thành tựu khoa học, chuyển đổi số tại Lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), các bộ, ngành, địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Các chương trình tập trung thúc đẩy khai thác hiệu quả nguồn lực số, tạo ra kết quả cụ thể trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu chào mừng sự kiện tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được đánh giá bằng kết quả thực chất, năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, dịch vụ thuận tiện hơn và năng lực cạnh tranh được cải thiện. Theo số liệu được công bố, hạ tầng 5G đã phủ sóng 91,99% dân số, doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và gắn với nhu cầu thực tế. Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã, hỗ trợ chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Diễn đàn thúc đẩy dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa (Hải Phòng); khai mạc Ngày hội Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Tây Ninh); chương trình “Robotics Day” dành cho học sinh miền núi (Đà Nẵng), Ngày hội Công dân số (Thành phố Hồ Chí Minh)… Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đưa chuyển đổi số đi vào đời sống.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Cán bộ, vận động viên, nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia chạy hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao thường xuyên. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Sáng 10/10, các địa phương trên toàn quốc đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện thể thao với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã dự Lễ phát động phong trào “Toàn dân luyện tập thể thao vì sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, mỗi người cần chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện tập luyện và kiên trì mỗi ngày. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, đưa phong trào trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên và bền vững.

Cùng thời điểm, 33 tỉnh, thành phố cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đi bộ đồng hành và trải nghiệm các môn thể thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, sinh viên và người dân tham gia. Thành phố triển khai Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” từ ngày 10-18/10. Tại Đà Nẵng, lễ phát động ở Cung Thể thao Tiên Sơn thu hút hơn 3.000 người; tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận hàng nghìn người tham gia tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Lễ phát động mở đầu chuỗi sự kiện trong Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Việt Nam vào top 10 điểm đến an toàn nhất thế giới

Các em nhỏ vui đùa với chong chóng tại không gian hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tuần qua, Báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố cho biết, Việt Nam có 13/17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, chỉ số An ninh, an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới, đạt 6,52 điểm, xếp hạng 9, tăng 18 bậc so với năm 2024. Theo các báo cáo quốc tế được WEF sử dụng làm căn cứ tham khảo, Việt Nam có mức độ nhận thức về an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng 0. Những yếu tố này góp phần đưa chỉ số An ninh, an toàn của Việt Nam vào nhóm hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng TTDI 2026.

Báo cáo TTDI đánh giá năng lực phát triển du lịch của các nền kinh tế dựa trên 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần. Các chỉ số được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1-7, cho phép so sánh tương đối về mức độ phát triển và khả năng tạo lập môi trường thuận lợi cho du lịch.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu những tác động bất lợi của bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang, những rủi ro liên quan đến yếu tố an ninh, an toàn ngày càng được ưu tiên trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Đối với Việt Nam, lợi thế về an ninh, an toàn càng có ý nghĩa trong quá trình thực hiện mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026.