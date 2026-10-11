Toàn cảnh cầu cống ngăn mặn lớn nhất Thanh Hóa

VIDEO: Cầu Cống Lèn - cầu cống ngăn mặn lớn nhất Thanh Hoá.

Cầu Cống Lèn là một trong những hạng mục thuộc Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, nằm trong dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa và sông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An”. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2021.

Tiểu dự án gồm nhiều hạng mục, trong đó có ba hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông bắc qua sông Lèn. Các công trình được đầu tư đồng bộ nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn nước, đồng thời phục vụ nhu cầu giao thông đường bộ và đường thủy trong khu vực.

Hệ thống cống tại đây là công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Công trình có quy mô cấp II, gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 40m.

Với chức năng như những con đập di động, hệ thống có thể điều tiết dòng chảy, trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào đất liền.

Hệ thống 3 cửa ngăn mặn cùng máy tời cáp cỡ lớn của dự án.

Cầu Cống Lèn dài 405m, rộng 7,5m, bắc qua sông tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, chính thức thông xe phục vụ người dân từ tháng 2/2026, tạo điều kiện để người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước cho chăn nuôi và hơn 2.000ha tại khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tưới tiêu cho 3.930ha đất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phụ thuộc nhiều vào nguồn nước, việc kiểm soát mặn, giữ ngọt có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước phục vụ đời sống, sản xuất.