VFDA khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì lễ khai trương. Tham dự có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, cùng đông đảo khách mời và đối tác quốc tế. Đặc biệt, sự kiện có sự hiện diện của ông Park Kwang-su, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM)

Kết nối đối tác, giới thiệu tiềm năng điện ảnh Việt Nam

Gian hàng cũng đón ông Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF, nhà hoạt động điện ảnh có uy tín của Hàn Quốc.

Trong số khách mời quốc tế có ông Brillante Ma Mendoza, nhà sản xuất, đạo diễn Philippines, Chủ tịch kiêm CEO Center Stage Productions; ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia, dẫn đầu đoàn Indonesia tham dự sự kiện.

Ngay sau lễ khai trương, gian hàng thu hút nhiều nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tham quan, tìm hiểu thông tin và trao đổi cơ hội hợp tác. Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), người có mối liên hệ với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) qua hai mùa liên tiếp, cũng đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo, đồng nghiệp VFDA.

Ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA; TS. Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan (từ trái qua phải)

Ông Brillante Ma Mendoza - nhà sản xuất, đạo diễn, Chủ tịch kiêm CEO Center Stage Productions Co (Philippines) trao đổi cùng lãnh đạo VFDA, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA; nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ VFDA, thành viên Ban Giám khảo BIFF 2026 (từ phải qua trái)

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương gian hàng Việt Nam

Tại DANAFF III năm 2025, phim Giao dịch miền biên giới (Deal at the Border) do ông đạo diễn giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất. Đến DANAFF IV năm 2026, dự án Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) của ông tiếp tục đoạt giải cao nhất hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents, với phần thưởng 8.600 USD.

Mở cửa từ ngày 10 đến 13.10 tại gian B4, BEXCO, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, các hoạt động của VFDA và DANAFF. Bên cạnh quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh đất nước, gian hàng hướng đến kết nối các đối tác trong lĩnh vực sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim, đồng thời giới thiệu tiềm năng đưa các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim.

Thông qua hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm, khách tham quan có thể tìm hiểu các hoạt động điện ảnh nổi bật, chương trình DANAFF V, những sáng kiến phát triển tài năng và các dự án phim. Hình ảnh Hà Nội, Đà Nẵng cùng những địa điểm tại Việt Nam góp phần giới thiệu sự đa dạng về văn hóa, cảnh quan và tiềm năng bối cảnh quay phim.

Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tham dự buổi khai trương gian hàng điện ảnh Việt Nam

Ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan (giữa) tham dự buổi khai trương gian hàng Điện ảnh Việt Nam

Đoàn Indonesia do bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia (thứ ba từ bên phải sang), dẫn đầu thăm gian hàng Điện ảnh Việt Nam

Gian hàng cũng cung cấp thông tin về môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ đoàn phim và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index - PAI), tạo thêm cơ sở để các đối tác quốc tế tìm hiểu điều kiện triển khai dự án tại Việt Nam.

Thông qua các cuộc gặp trực tiếp tại ACFM, VFDA hướng tới nắm bắt nhu cầu của đối tác, kết nối nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể. Qua đó, hoạt động xúc tiến không chỉ dừng ở việc giới thiệu hình ảnh điện ảnh Việt Nam mà còn hướng tới thúc đẩy các mối quan hệ nghề nghiệp, mở rộng cơ hội tham gia vào mạng lưới sản xuất và phát hành phim quốc tế.

DANAFF - điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến điện ảnh

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là sáng kiến do VFDA phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023. Qua bốn kỳ, DANAFF từng bước hình thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Việc giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tới mạng lưới điện ảnh quốc tế, tăng cường kết nối với các nhà làm phim, chuyên gia, tổ chức điện ảnh và đối tác tiềm năng. VFDA hướng tới phát triển DANAFF không chỉ là sự kiện điện ảnh thường niên mà còn là nền tảng kết nối chuyên môn, hỗ trợ phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Cùng với DANAFF, thông tin về Hà Nội, Đà Nẵng và các địa điểm quay phim tại Việt Nam được giới thiệu nhằm giúp đối tác quốc tế tiếp cận điện ảnh Việt Nam trên nhiều phương diện, từ tác phẩm, tài năng, dự án đến sự kiện và năng lực sản xuất.

Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh, liên hoan phim và đối tác quốc tế để trao đổi về hợp tác sản xuất, đồng sản xuất, phát hành cũng như cơ hội đưa các dự án nước ngoài đến quay tại Việt Nam.

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi thông tin và kết nối hợp tác

Theo định hướng của VFDA, hiệu quả xúc tiến không chỉ thể hiện qua số lượng khách tham quan hay mức độ nhận diện tại sự kiện, mà quan trọng hơn là khả năng duy trì đối thoại, tiếp tục trao đổi sau các cuộc gặp và từng bước hình thành những dự án hợp tác cụ thể.

Việc tổ chức Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026 nằm trong kế hoạch duy trì sự hiện diện có trọng điểm của VFDA tại các thị trường điện ảnh quốc tế. Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10.2026.

Các tài liệu quảng bá điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Lễ khai trương ngày 10.10 mở đầu chuỗi hoạt động của VFDA tại Busan, tạo thêm cơ hội quảng bá điện ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy DANAFF và mở rộng quan hệ hợp tác nghề nghiệp.

Qua đó, VFDA hướng tới đưa hoạt động xúc tiến từ giới thiệu hình ảnh sang kết nối nguồn lực, phát triển dự án và nâng cao khả năng tham gia của điện ảnh Việt Nam vào hệ sinh thái điện ảnh khu vực và thế giới.