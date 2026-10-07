Hành động khiến Messi tức giận

Messi không hài lòng khi liên tục bị cầu thủ Benin lôi kéo chụp ảnh.

Messi khép lại lần cuối khoác áo tuyển Argentina trên sân nhà bằng màn trình diễn rực sáng. Ở tuổi 39, Leo không làm người hâm mộ thất vọng khi trực tiếp ghi bàn và thực hiện hai pha kiến tạo, giúp đội nhà đánh bại Benin 3-0 vào sáng 7/10.

Sau tiếng còi mãn cuộc, một cầu thủ Benin tiến đến với mong muốn chụp ảnh selfie cùng siêu sao Argentina. Đây vốn là hình ảnh không hiếm trong bóng đá, đặc biệt khi các cầu thủ có cơ hội gặp một huyền thoại như Messi.

Tuy nhiên, phản ứng của Messi lần này khiến nhiều người bất ngờ. "El Pulga" được nhìn thấy tỏ ra tức giận và không thoải mái trước việc cầu thủ đối phương tìm cách selfie với mình.

Khoảnh khắc nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng cầu thủ Benin chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm trong ngày đặc biệt, nhất là khi được đối đầu với Messi trong trận đấu có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Messi không hài lòng bởi liên tục bị đối phương lôi kéo.

Dù vậy, một phản ứng ngắn ngủi không thể làm lu mờ màn chia tay đặc biệt của Messi. Ở tuổi 39, anh vẫn là tâm điểm của Argentina và khép lại lần cuối khoác áo đội tuyển trên sân nhà bằng một bàn thắng, hai kiến tạo cùng chiến thắng 3-0.

Sân Monumental nói lời tạm biệt Messi theo cách rực rỡ nhất. Leo ghi bàn thắng thứ 126 trong trận đấu thứ 208 và chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế với vị thế là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.