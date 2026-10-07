Tâm thư của Ronaldo gây bão mạng, có chi tiết khiến CĐV nghĩ ngay đến Messi

Sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo công bố bức thư dài để kể lại chi tiết vụ việc anh rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha. Bài đăng của siêu sao 41 tuổi nhận được hơn 6,7 triệu lượt thích trên Instagram, gần 500 nghìn lượt tương tác trên Facebook chỉ sau 2 giờ. Đáng chú ý, thời điểm Ronaldo đăng tâm thư là vài giờ trước khi Lionel Messi thi đấu trận chia tay đội tuyển Argentina - sự kiện được quan tâm hàng đầu của bóng đá thế giới vào thời điểm này.

Nội dung bức thư cũng có những chi tiết khiến người hâm mộ lập tức đặt ra sự so sánh giữa 2 cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá. Ronaldo nhắc đến ý định chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026 và được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) “tha thiết” giữ lại. Sau vụ mâu thuẫn với huấn luyện viên Jorge Jesus, CR7 sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo tuyên bố sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, không phải chỉ để đá trận chia tay. (Ảnh: Reuters)

“Sau World Cup 2026, tôi đã chuẩn bị một thông điệp gửi tới người dân Bồ Đào Nha. Tôi vẫn giữ thông điệp đó, trong đó có những lời tôi muốn nói với họ khi cuối cùng tôi rời đội tuyển của chúng ta. Khi giải đấu kết thúc, trên chuyến bay trở về từ Mỹ, chủ tịch liên đoàn đã đề nghị và tha thiết mong tôi cân nhắc lại quyết định ra đi, bởi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha muốn tôi tiếp tục”, Ronaldo cho biết.

Chi tiết khiến người hâm mộ liên tưởng trực tiếp tới Messi nằm ở đoạn cuối, khi Ronaldo nhắc đến các trận đấu chia tay dù không trực tiếp đề cập đến cái tên nào khác. Cũng trong sáng 7/10, Messi ra sân trong trận giao hữu giữa Argentina và Benin. Trận đấu này mang tính tri ân, khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ của siêu sao người Argentina.

“Về vấn đề này, tôi đã nghe rất nhiều điều về các trận đấu chia tay, rằng tôi cần một lời chia tay xứng đáng, và rằng liên đoàn muốn trao cho tôi cơ hội đó”, Ronaldo viết.

“Tôi học được trong cuộc đời này, từ khi từng chịu đói và không có gì để ăn, rằng không ai cho không ai bất cứ điều gì. Tôi có thể hứa với tất cả người hâm mộ của mình, và đặc biệt là người dân Bồ Đào Nha, rằng chúng ta sẽ chơi một hoặc nhiều trận chia tay; sẽ có thời gian cho điều đó.

Khi nghĩ về đội tuyển quốc gia, điều tôi thực sự nghĩ đến là cạnh tranh. Đó là điều tôi đã nghĩ vào ngày nhận tin cha tôi qua đời. Tôi đang ở trong một đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia, và tôi quyết định ở lại đó cho đến hết trận đấu ngày hôm sau. Tôi đã làm vì đất nước mình điều mà tôi sẽ không bao giờ làm vì bất kỳ CLB nào”.

Ronaldo kết thư bằng tuyên bố sẵn sàng trở lại đội tuyển sau án treo giò nếu còn đủ thể trạng.

“Vì vậy, nếu tôi đủ thể trạng, đang thi đấu cho đội bóng của mình và hy vọng ghi bàn, sau khi thời hạn treo giò kết thúc, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn như vậy, để cạnh tranh và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia của chúng ta”, Ronaldo viết.