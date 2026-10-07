Hàn Quốc cân nhắc bỏ đặc cách nghĩa vụ quân sự cho VĐV giành HCV Asian Games

Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ đưa phương án giảm và tiến tới bãi bỏ miễn nghĩa vụ quân sự bổ sung với nghệ thuật và thể thao.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeong Bit Na cho biết việc xem xét sẽ dựa trên nhiều yếu tố, gồm sự công bằng giữa những người thực hiện nghĩa vụ quân sự, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nhập ngũ ngày càng nghiêm trọng và sự đồng thuận của dư luận.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi một số tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc gây tranh cãi bởi những phát biểu và hành động liên quan đến đặc cách miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV Asian Games. Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết ngày 3/10, qua đó giành HCV bóng đá nam Asian Games lần thứ tư liên tiếp.

Yang Min Hyuk là một trong những cái tên gây chú ý khi cho biết anh thi đấu với mục tiêu chính là nhận đặc cách nghĩa vụ quân sự, thay vì tập trung vào huy chương hay chức vô địch. Phát biểu này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận Hàn Quốc.

Đội trưởng Lee Gi Hyeok cũng gây tranh cãi khi nhắc đến việc chỉ còn vài ngày nữa sẽ phải nhập ngũ nếu đội tuyển không giành HCV, sau đó tuyên bố anh sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong khi đó, Park Seung Soo đăng trên mạng xã hội hình ảnh đội chiếc mũ thường được sử dụng để đánh dấu việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Các cầu thủ Hàn Quốc có những phát ngôn gây tranh cãi về nghĩa vuh quân sự sau khi đoạt HCV. Ảnh chụp từ Instagram của Park Seung Soo

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bày tỏ sự lấy làm tiếc trước những phát ngôn trên. Cơ quan này nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm mà xã hội cần tôn trọng, đồng thời kỳ vọng tinh thần hy sinh của các quân nhân và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ sẽ được coi trọng hơn.

Theo quy định hiện hành, nam giới Hàn Quốc đủ điều kiện sức khỏe thường phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khoảng 18-21 tháng. Trong khi đó, các vận động viên đạt thành tích thuộc diện được công nhận, chẳng hạn giành HCV Asian Games, có thể được hưởng đặc cách.

Tranh cãi mới nhất đang làm nóng lại cuộc thảo luận kéo dài nhiều năm về tính công bằng của hệ thống đặc cách.

Bộ Quốc phòng hiện chưa tuyên bố chấm dứt ngay quyền lợi dành cho các VĐV đã giành HCV, mà mới xác nhận đang hướng tới việc giảm hoặc bãi bỏ hệ thống nghĩa vụ bổ sung trong tương lai.

Vì vậy, việc liệu HCV Asian Games có còn mang lại đặc cách nghĩa vụ quân sự cho các thế hệ VĐV Hàn Quốc tiếp theo hay không vẫn cần chờ quá trình cải cách và thay đổi quy định chính thức.