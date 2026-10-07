Ronaldo tung tâm thư dài 10 trang, tố HLV Jorge Jesus thất hứa

Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa với anh. Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 7.10, Ronaldo đã đăng tải bản tâm thư dài 1.996 từ trên trang cá nhân để kể lại toàn bộ cơn “bão ngầm” xoay quanh đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo tiết lộ sau World Cup 2026, anh từng có ý định chia tay sự nghiệp quốc tế, nhưng đã thay đổi quyết định sau khi nhận được lời thuyết phục từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca.

Không những vậy, khi được hỏi ý kiến trên chuyến bay từ Mỹ trở về, Ronaldo cũng hoàn toàn ủng hộ việc bổ nhiệm HLV Jorge Jesus.

Trong cuộc gặp riêng sau khi Jesus nhận việc, Ronaldo được xác nhận vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển.

Hai bên thống nhất phương án sử dụng anh ở trận gặp xứ Wales (24.9) và trận gặp Na Uy (4.10), đồng thời kiểm soát thời lượng thi đấu để đảm bảo thể lực.

Tuy nhiên, mọi rạn nứt bắt đầu xuất hiện ngay trước thềm trận đấu với Na Uy. Theo lời Ronaldo, HLV Jorge Jesus hỏi liệu anh có đủ sức thi đấu 30 phút hay không, dù ban đầu không có tên trong danh sách ra sân ngày hôm đó.

Dù nằm ngoài kế hoạch, chân sút 41 tuổi vẫn đồng ý và bắt đầu khởi động từ ngay giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Chờ đợi cơ hội được vào sân ở hiệp hai, đội trưởng Bồ Đào Nha cuối cùng cũng không được sử dụng, khiến anh cảm thấy HLV đã không thực hiện cam kết trước đó.

Sự việc tiếp tục leo thang sau tiếng còi mãn cuộc khi Ronaldo, HLV Jorge Jesus và Giám đốc thể thao Al Nassr - Simao Coutinho có cuộc họp khẩn.

Hai bên ban đầu thống nhất HLV trưởng sẽ công khai giải thích trong phòng họp báo rằng bản thân Ronaldo chưa từng yêu cầu thời lượng ra sân và việc để anh khởi động rồi bỏ quên trên ghế dự bị là một sai lầm. Thậm chí, theo Ronaldo, nhà cầm quân còn ôm anh và hứa sẽ nói đúng những gì đã bàn bạc.

Tuy nhiên, diễn biến trong buổi họp báo lại hoàn toàn trái ngược với thỏa thuận riêng, khiến Ronaldo cảm thấy mình phải chịu đựng những lời lẽ gay gắt và thiếu công bằng. Đội trưởng Bồ Đào Nha xem đây là lần thứ hai HLV Jorge Jesus thất hứa với mình, dẫn đến quyết định tự ý rời trại tập trung.

Ronaldo thừa nhận hành động rời đội tuyển là sai và gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng đội cùng người hâm mộ. Đồng thời anh cũng nhấn mạnh trong suốt gần 25 năm khoác áo ĐTQG, anh chưa từng can thiệp vào chuyên môn của các đời HLV.

Khép lại bức tâm thư, Ronaldo khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó: “Nếu tôi khỏe mạnh, đang thi đấu cho CLB và hy vọng tiếp tục ghi bàn, sau khi hoàn thành án treo giò mà tôi phải nhận, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn sẵn sàng, để thi đấu và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia”.