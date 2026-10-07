Messi rực sáng trong trận chia tay đội tuyển Argentina

Trên sân vận động Estadio Monumental (Buenos Aires), đội tuyển Argentina tiếp đón đội tuyển Benin tại khuôn khổ giao hữu quốc tế.

Trận đấu là màn chia tay đội tuyển Argentina của Messi.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Argentina, trong đó Messi mang theo 3 cậu con trai xuống chụp ảnh cùng. Ảnh: AP

Với ý nghĩa đặc biệt đó, hơn 85.000 cổ động viên đã có mặt để tôn vinh những đóng góp của Messi cho đội tuyển Argentina.

Và ngay từ trước khi bước vào trận đấu, người hâm mộ đã bắt được khoảnh khắc xúc động khi Messi bật khóc trên đường tiến vào sân bóng. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Messi đã rớm lệ lúc ngồi xe buýt ra sân, anh gục đầu vào tay khi chứng kiến cảnh tượng đường phố Thủ đô Buenos Aires kín người đến tri ân mình.

Messi thi đấu năng nổ trong trận chia tay đội tuyển Argentina. Ảnh: AP

Trước đội tuyển Benin không được đánh giá cao, đội tuyển Argentina nhanh chóng làm chủ thế trận.

Phút 33, cú trivela ấn tượng của Martinez từ bên trái đưa bóng như đặt vào cho Messi, nhưng cú đệm bóng đi không chính xác khi M10 ở tư thế không thuận lợi.

Các cổ động viên tri ân những đóng góp của Messi. Ảnh: AP

Tới phút 48, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Otamendi băng vào, tung cú đệm bóng trên không từ khoảng cách 5m, đưa bóng tung lưới Benin, mở tỷ số cho Argentina.

Phút 60, Messi thực hiện cú sút phạt ở trung lộ, cách khung thành Benin chừng 25m, bóng hướng vào góc phải cầu môn, thủ thành Dandjinou đã di chuyển và cản bóng thành công.

Chỉ 1 phút sau, nhận đường chuyền từ Messi, Paz thực hiện cú cứa lòng chân trái từ bên phải, sát vòng cấm. Bóng xoáy vào góc trái khung thành Benin, khiến thủ môn Dandjinou không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 69, Ouorou đá vào chân của Agustin Giay trong vòng cấm địa, hậu vệ Argentina ôm chân đầy đau đớn. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Messi sau đó thực hiện thành công giúp đội tuyển Argentina dẫn 3-0.

Messi mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Argentina. Ảnh: AP

Những phút còn lại, đội tuyển Argentina tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nữa nhưng không thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, đội tuyển Argentina thắng Benin 3-0.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hiệp hội Bóng đá Argentina tổ chức một chương trình hoành tráng tri ân đóng góp của Messi cho thể thao Argentina với chủ đề: “Cảm ơn vì tất cả, Leo. Messi và đội tuyển quốc gia: Một câu chuyện bất tận”.

Chương trình bắt đầu bằng màn trình diễn ánh sáng của thiết bị bay không người lái, ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của Messi với đội tuyển Argentina. Tiếp đó, ban tổ chức trình chiếu những khoảnh khắc của Messi, bao gồm các bàn thắng, hình ảnh Messi nâng cúp vô địch World Cup cùng La Albiceleste.

Màn trình diễn ánh sáng của thiết bị bay không người lái tôn vinh những đóng góp của Messi cho đội tuyển Argentina. Ảnh: AP

Trận thắng đội tuyển Benin là trận đấu thứ 208 của Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Anh giữ kỷ lục ghi 126 bàn thắng, cùng đội tuyển Argentina giành những danh hiệu lớn như World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, Finalissima 2022...