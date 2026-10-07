Thông tin được Padrao đưa ra trong chương trình Jogo Aberto của SIC Notícias ngày 6-10. Theo đó, Tiago Craveiro, người từng giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), đã liên lạc với một thành viên trong ê-kíp của Jorge Jesus trước cuộc họp báo liên quan đến trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch tại Nations League.

"Cậu ấy gọi cho một người trong ê-kíp của Jesus và nói rằng nếu HLV không công khai xin lỗi ở đầu cuộc họp báo thì sẽ bị sa thải", Padrao kể.

Nếu không xin lỗi Ronaldo, HLV tuyển Bồ Đào Nha bị dọa sa thải

Theo lời Padrao, Craveiro không trực tiếp gọi cho Jorge Jesus mà thông qua một người trong ê-kíp của HLV. Ông xem đây là một "lời đe dọa ngầm", nhằm tạo sức ép buộc nhà cầm quân Bồ Đào Nha phải đưa ra lời xin lỗi Ronaldo.

Padrao cho biết ê-kíp của Ronaldo thậm chí được cho là đã chuẩn bị nội dung để Jorge Jesus đọc trong cuộc họp báo.

Tuy nhiên, HLV trưởng Bồ Đào Nha không làm theo. "Jorge nói với tôi rằng ông ấy không xin lỗi bất kỳ ai", Padrao tiết lộ.

Theo người bạn này, Jesus thừa nhận sai lầm trong cách xử lý tình huống, giải thích quyết định chuyên môn và những áp lực mà ông phải đối mặt, nhưng không đưa ra lời xin lỗi Ronaldo như được yêu cầu.

Vụ việc bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Ronaldo khởi động khoảng 25 phút nhưng không được tung vào sân, dù trước đó anh được cho là đã thống nhất với Jesus về kế hoạch sử dụng trong đợt tập trung.

Đến trận gặp Na Uy, Ronaldo chấp nhận phương án chỉ thi đấu khoảng 30 phút. Anh khởi động trong hiệp hai nhưng cuối cùng không được sử dụng. Sự việc khiến Ronaldo cảm thấy mình không được tôn trọng.