Đội tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026: Đã đến lúc phải thay đổi

Đây cũng là thời điểm để HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện cần nhìn lại, bởi bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi nhanh và Việt Nam không thể đứng yên nếu muốn duy trì vị thế.

Lời cảnh tỉnh cần thiết

Nếu nhìn rộng hơn, điều đáng quan tâm không nằm ở việc thầy trò HLV Kim Sang-sik không có huy chương FIFA ASEAN Cup 2026, mà ở những vấn đề được phơi bày sau bốn trận đấu.

Sau những trận thua và thành tích tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam phải thay đổi. Ảnh: Hữu Tuấn

Việt Nam thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2, thắng Pakistan 4-2 rồi thất bại 0-1 trước Malaysia. Năm bàn thắng và năm lần để thủng lưới là con số phản ánh khá rõ sự thiếu ổn định của đội tuyển. Đặc biệt, trong hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia, Việt Nam đều có những khoảng thời gian chơi tốt, tạo được cơ hội nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Sự vắng mặt của Xuân Son bắt đầu hiện lên rõ hơn sau FIFA ASEAN Cup 2026. Hơn một tháng trước, tiền đạo này đều ghi bàn trong hai lượt bán kết, giúp Việt Nam đánh bại Malaysia với cùng tỷ số 2-0. Trước đó, Xuân Son cũng lập cú đúp vào lưới Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024.

Những con số ấy cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của chân sút này, nhưng không có nghĩa Việt Nam chỉ có thể chiến thắng khi Xuân Son thi đấu. Ngược lại, việc Xuân Son không thể luôn hiện diện trên sân càng đặt ra yêu cầu cấp thiết, đó là đội tuyển phải xây dựng được nhiều phương án ghi bàn hơn.

Trước Thái Lan, Việt Nam gặp khó khi đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Đến trận gặp Malaysia, đội tuyển tiếp tục tạo ra một số cơ hội, nhưng thiếu sự sắc bén ở tình huống quyết định. Khi một đội bóng không thể chuyển hóa những thời điểm chơi tốt thành bàn thắng, lợi thế về thế trận rất dễ trở nên vô nghĩa.

Hàng phòng ngự cũng chưa tạo được sự yên tâm. Bàn thua trước Malaysia đến từ một tình huống có thể tránh được, trong khi trước đó Việt Nam từng để đội bóng hạng 198 thế giới Pakistan ghi đến 2 bàn. Muốn cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất khu vực, đội tuyển không chỉ cần ghi nhiều bàn hơn mà còn phải hạn chế những sai sót cá nhân.

Điều đáng chú ý là Malaysia và Thái Lan đều cho thấy diện mạo khác so với thời điểm gặp Việt Nam ở ASEAN Cup. Malaysia từng thua Việt Nam 0-2 ở cả hai lượt bán kết, nhưng tại FIFA ASEAN Cup 2026, họ ghi 9 bàn và không để thủng lưới trong vòng bảng, sau đó tiếp tục giữ sạch lưới trước Việt Nam.

Thái Lan cũng mạnh hơn đáng kể nhờ sự trở lại của nhiều trụ cột. Điều đó cho thấy các đối thủ trong khu vực không đứng yên. Họ đang bổ sung lực lượng, nâng chất lượng đội hình và nhanh chóng điều chỉnh sau những thất bại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thể chỉ dựa vào thành công của hơn một tháng trước. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là có thật, nhưng bốn trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là sự thật cần được nhìn thẳng.

Có lẽ giá trị lớn nhất của giải đấu không nằm ở việc Việt Nam có giành được chiếc huy chương hay không. Quan trọng hơn, giải đấu đã cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng. Muốn giữ vị trí hàng đầu, Việt Nam cũng phải tiếp tục thay đổi, từ cách tổ chức lối chơi, khả năng ghi bàn đến chiều sâu lực lượng.

Thất bại để nhìn lại và thay đổi

Thất bại trước Thái Lan và Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 không đơn thuần là những kết quả trên bảng tỷ số. Đó là lời nhắc rằng vị thế của đội tuyển Việt Nam không thể được bảo đảm bằng những danh hiệu trong quá khứ, mà phải được khẳng định qua từng trận đấu mới.

Một trong những điều đáng chú ý nhất từ giải đấu là sự thay đổi của các đối thủ. Malaysia từng thua Việt Nam ở cả hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026, nhưng chỉ hơn một tháng sau đã trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Thái Lan cũng cho thấy sức mạnh đáng kể khi có sự phục vụ của những trụ cột.

Điều đó đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đánh giá năng lực của mình trong một bối cảnh mới. Không thể lấy những chiến thắng trước đây làm thước đo duy nhất, bởi các đối thủ cũng đang nghiêm túc đầu tư, bổ sung lực lượng và tìm cách khắc phục điểm yếu.

Một, hai trận thua không thể xóa đi những gì đội tuyển đã làm được trong hơn 2 năm qua dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, giá trị của thất bại nằm ở khả năng giúp đội tuyển nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hiểu rõ đối thủ và xác định chính xác mình đang đứng ở đâu.

Nhân sự chắc chắn là một trong những vấn đề HLV Kim Sang-sik cần tính đến. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch và 5 cầu thủ Việt kiều. Sự bổ sung này mang đến thêm lựa chọn, nhưng thực tế cũng cho thấy không phải tất cả đều đáp ứng được kỳ vọng.

Điều quan trọng là đội tuyển phải xây dựng một lực lượng có chiều sâu, đủ khả năng thích ứng khi những trụ cột vắng mặt.

Sau thất bại trước Malaysia, HLV Kim Sang sik xác định rõ hướng đi: “Tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”.

Đây có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn tới. Một đội tuyển muốn duy trì thành công không thể chỉ dựa vào một thế hệ cầu thủ hay một vài cá nhân nổi bật. Khi những trụ cột hiện tại không còn ở đỉnh cao, lớp kế cận phải sẵn sàng bước lên.

FIFA ASEAN Cup 2026 có thể trở thành bước chuyển quan trọng trước VCK Asian Cup 2027. Thất bại là đáng tiếc, nhưng nếu được nhìn nhận đúng, đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik làm mới đội tuyển về lực lượng, thể trạng và chuyên môn.

Bóng đá hiện đại đang thay đổi rất nhanh. Việt Nam muốn tiếp tục giữ vị thế phải thay đổi nhanh không kém. Những danh hiệu đã qua là nền tảng, còn tương lai chỉ được quyết định bằng khả năng thích ứng và tiến bộ từ hôm nay.