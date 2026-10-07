China Open: Djokovic tiếp tục viết thêm những cột mốc lịch sử

Novak Djokovic giành chức vô địch China Open 2026 sau khi Alex de Minaur bỏ cuộc ở set 2 vì chấn thương. Danh hiệu thứ 102 giúp tay vợt Serbia tiếp tục viết thêm những cột mốc lịch sử. Trong khi đó tại Japan Open, Alcaraz đã trở lại đầy mạnh mẽ sau thời gian chấn thương để bảo vệ thành công ngôi vương.

Djokovic vô địch China Open, áp sát kỷ lục của Federer

Djokovic tạo nên cột mốc lịch sử khi vô địch tại China Open. (nguồn China Open)

Novak Djokovic chính thức đăng quang China Open 2026 sau khi Alex De Minaur không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết diễn ra tối 6-10. Chiến thắng này giúp tay vợt Serbia giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp.

Trước khi đối thủ bỏ cuộc, Djokovic đã trải qua set đầu tiên đầy khó khăn. Hai tay vợt giằng co quyết liệt và phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break, nơi Nole thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng. Sau set đấu căng thẳng, cả Djokovic và De Minaur đều cần sự chăm sóc y tế. Tay vợt người Australia gặp vấn đề ở vùng háng, phải rời sân điều trị. Dù trở lại và thắng game đầu tiên của set hai, De Minaur không thể duy trì thể trạng và buộc phải xin dừng cuộc chơi.

Chức vô địch tại Bắc Kinh giúp Djokovic tiến gần hơn tới những kỷ lục. Tay vợt 39 tuổi chỉ còn kém Roger Federer (103 danh hiệu) và Jimmy Connors (109 danh hiệu) trong danh sách những tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu ATP nhất kỷ nguyên mở.

Đáng chú ý, Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại China Open với 34 trận toàn thắng. Đây là lần đầu tiên anh trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2015, khi từng đánh bại Rafael Nadal để giành chức vô địch thứ sáu tại giải đấu.

Trên hành trình lên ngôi năm nay, Djokovic đã vượt qua nhiều thử thách lớn, trong đó có chiến thắng trước Zverev ở tứ kết và trận bán kết kết thúc khi Daniil Medvedev bị xử thua vì hành động mất kiểm soát.

“Tôi luôn đặt kỳ vọng cao vào bản thân. Tuần này là minh chứng rằng khi cảm thấy khỏe mạnh và chơi tốt, tôi vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”, Djokovic chia sẻ sau khi nhận cúp.

Danh hiệu China Open cũng giúp Djokovic cải thiện cơ hội góp mặt tại ATP Finals khi vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng ATP Live Race To Turin. Trong khi đó, De Minaur gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì trận chung kết kết thúc theo cách đáng tiếc.

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch ATP Japan Open

Alcaraz trở lại đầy mạnh mẽ sau khi chấn thương và bảo vệ thành công ngôi vương tại Japan Open. (nguồn Japan Open)

Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy quá trình trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương cổ tay kéo dài gần 5 tháng. Trong trận chung kết Japan Open tối 6-10, tay vợt Tây Ban Nha đánh bại Jiri Lehecka sau hai set để giành danh hiệu ATP thứ 27 trong sự nghiệp.

Dù vậy, chiến thắng của Alcaraz không đến theo cách dễ dàng. Tay vợt số 3 thế giới khởi đầu thiếu ổn định và để mất game giao bóng ngay ở game đầu tiên. Lehecka tận dụng tốt những lỗi đánh hỏng của đối thủ để duy trì lợi thế trong phần đầu set 1.

Alcaraz sau đó từng bước lấy lại nhịp độ. Khi bị dẫn 2-3, anh tăng tốc bằng những cú đánh mạnh từ cuối sân và giành break sau một pha trái tay uy lực, cân bằng tỷ số 3-3.

Hai tay vợt tiếp tục giữ game giao bóng để đưa set đầu vào loạt tie-break. Alcaraz vẫn có những thời điểm xử lý thiếu chính xác, tạo cơ hội cho Lehecka vượt lên. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt từng bảy lần vô địch Grand Slam nhanh chóng được thể hiện. Từ thế bị dẫn 2-4, Alcaraz thắng liên tiếp năm điểm, trong đó có một pha bỏ nhỏ tinh tế, để khép lại tie-break với tỷ số 7-4.

Set thắng này cũng trở thành bước ngoặt của trận chung kết. Sang set 2, Alcaraz thi đấu chủ động và ổn định hơn. Anh liên tục gây sức ép lên game giao bóng của Lehecka trước khi giành break quan trọng để vượt lên dẫn 4-3. Tay vợt Tây Ban Nha không để cơ hội vuột khỏi tay trong phần còn lại. Ở match point, Alcaraz buộc Lehecka đánh hỏng trước khi ăn mừng cuồng nhiệt cùng đội ngũ của mình bên ngoài sân.