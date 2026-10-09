Hàng loạt vụ nổ lớn tại eo biển Hormuz

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết một số tàu chở dầu đi qua những tuyến hàng hải không được Iran chấp thuận có thể đã va phải thủy lôi. Thông tin về các vụ nổ chưa được xác minh độc lập.

Trước đó, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu bị nhiều vật thể phóng trúng ở vùng biển phía Bắc Qatar ngày 7-10. Cơ quan này thông báo đã có thông tin về thương vong và giới chức đang điều tra vụ việc.

Theo ông Saul Kavonic, Giám đốc bộ phận năng lượng của MST Marquee, tần suất các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đã lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và có thể tiếp tục gia tăng.

Chốt phiên 8-10, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 3,21 USD, tương đương 3,6%, lên 91,49 USD/thùng. Đà tăng còn được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất dầu khí của Mỹ bị gián đoạn do bão và lượng dầu thô tồn kho giảm mạnh hơn dự kiến.

Rủi ro nguồn cung gia tăng trong lúc Washington được cho là đang chuẩn bị các phương án quân sự nhằm vào Iran. Theo Axios, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã được chỉ thị hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, dù chưa có thời điểm tấn công cụ thể được công bố.

Tuy nhiên, ngày 8-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đồng thời cho biết 2 bên đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Những diễn biến trái chiều này khiến triển vọng an ninh tại eo biển Hormuz và nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường.