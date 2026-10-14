Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hành động mới nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tấn công mới nhằm vào Iran. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Wasilla, bang Alaska, nhằm vận động ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, ông Trump tuyên bố: “Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì với Iran. Chúng tôi sẽ khiến họ phải trả giá. Chúng tôi gần như đã sẵn sàng”.

Ông nói thêm rằng, Iran “đang chờ đợi”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi trang tin Axios ngày 13/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cùng các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm thảo luận về khả năng tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran trước các cuộc bầu cử tại hai nước.

Theo Axios, cuộc trao đổi diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ công khai tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các nguồn tin cho hay, trong cuộc điện đàm tuần trước, ông Netanyahu viện dẫn những nỗ lực được cho là của Iran nhằm khôi phục năng lực hạt nhân để thúc đẩy khả năng tiến hành các cuộc không kích mới. Chiến dịch phối hợp tiềm tàng giữa Mỹ và Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Trump đã nói với ông Netanyahu rằng hãy “tiến hành và chuẩn bị sẵn sàng”, nhưng chưa đưa ra cam kết chắc chắn về việc nối lại hoạt động quân sự.

Các nguồn tin cũng cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang trong tình trạng sẵn sàng cao và hoàn tất công tác chuẩn bị đề phòng khả năng ông Trump ra lệnh tấn công.

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu thường xuyên liên lạc với Tổng thống Trump, song không bình luận với Axios về nội dung các cuộc trao đổi.

Nếu Mỹ và Israel nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran, diễn biến này có thể tác động đến bối cảnh chính trị tại cả hai nước trước các cuộc bầu cử sắp tới. Israel dự kiến tổ chức bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 10, trong khi Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.