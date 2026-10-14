Chiến dịch Vivaldi: Ukraine tuyên bố tái kiểm soát trên 100 km² tại Donetsk

Thiếu tướng Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn 3 của Ukraine, thông báo về những bước tiến gần đây của Chiến dịch Vivaldi gần Lyman, Ukraine, vào ngày 14/10/2026. Ảnh: Quân đoàn 3/Telegram)

Theo thông báo đăng trên Telegram của quân đoàn, các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát ba ngôi làng Zelena Dolyna, Lypove và Kolodiazi.

Tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, cho biết đối phương không thể cắt đứt tuyến hậu cần trọng yếu của lực lượng Ukraine tại Donbass. Theo ông, quân đội Ukraine đã chặn đứng đợt tiến công của Cụm tác chiến “Zapad” (Phía Tây), buộc Nga phải điều chuyển một phần lực lượng thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 1, qua đó giảm sức ép lên khu vực Kupiansk-Vuzlovyi.

Quân đoàn cho biết, tính chung cả Chiến dịch Vivaldi cho đến nay, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 16 khu dân cư và 277 km² lãnh thổ.

Trước đgày 15/9, Tướng Biletskyi xác nhận các lực lượng Ukraine dưới quyền chỉ huy của Quân đoàn Lục quân số 3 đang tiến hành một loạt đợt phản công ở phía bắc thành phố Lyman, thuộc tỉnh Donetsk.

Vào thời điểm đó, ông cho rằng chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào năng lực chiến đấu của Tập đoàn quân hợp thành số 20 và số 25 của Nga. Theo ông, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến Nga phải di chuyển các trung tâm tiếp tế qua bên kia biên giới quốc gia.

Khu vực này nằm gần trung tâm của cái gọi là “vành đai pháo đài Donbass”, gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka. Kiểm soát khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chiến trường trước mùa đông, khi Nga được cho là sẽ tìm cách củng cố vị trí tại các đô thị để chuẩn bị cho chiến dịch tiến công năm 2027.

Phía Nga hiện chưa xác nhận các số liệu về lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố giành lại trong giai đoạn thứ tư của Chiến dịch Vivaldi. Trong các thông báo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những tuyên bố về bước tiến của Ukraine tại hướng Lyman, khẳng định các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Phía Tây tiếp tục tiến hành hoạt động chiến đấu và các nhóm tiến công nhỏ của Ukraine không thể xuyên thủng phòng tuyến Nga.

Tuy nhiên, theo đánh giá ngày 15/9 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một số blogger quân sự Nga đã thừa nhận lực lượng Ukraine gây sức ép đáng kể tại khu vực phía bắc Lyman. Các nguồn này đề cập đến nỗ lực của quân đội Nga nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine tại Kolodiazi, đồng thời cảnh báo các vị trí của Nga ở khu vực lân cận đang gặp khó khăn. ISW nhận định những bước tiến của Ukraine có thể làm suy yếu kế hoạch tiến công của Nga hướng tới Sloviansk, dù tình hình thực địa vẫn có thể thay đổi.

Với cuộc chiến đường không, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/10 cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Moskva gọi là phục vụ tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các đơn vị quân đội Ukraine. Theo hãng tin Interfax của Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố 5 cơ sở năng lượng tại Kiev và tỉnh Kiev bị đánh trúng, trong đó có các nhà máy nhiệt điện và một trạm biến áp. Moskva khẳng định các mục tiêu được lựa chọn có liên quan đến hoạt động hậu cần quân sự và cung ứng điện cho các cơ sở quốc phòng.

Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết các đợt tập kích của Nga đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hạ tầng năng lượng, khiến hàng trăm nghìn người mất điện.