Trừng phạt Nga: Đức nói đây không phải thời điểm nới lỏng, Anh hoan nghênh quyết định mới nhất của EU

EU chính thức bổ sung gần 1.600 cá nhân và thực thể Nga vào danh sách trừng phạt. (Nguồn: Qirim News)

Theo AFP, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw 2026 (WSF), Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh, đây không phải thời điểm nới lỏng mà cần siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Ông khẳng định: “Châu Âu sẽ tiếp tục duy trì lập trường hiện nay và kêu gọi Washington hành động tương tự”.

Ông Wadephul cũng ủng hộ một thỏa thuận ngừng tấn công toàn diện vào lĩnh vực năng lượng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband hoan nghênh quyết định mới nhất của EU, đồng thời kêu gọi tiếp tục gia tăng trừng phạt nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga.

Ông cũng cho hay, cần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng tấn công toàn diện vào cơ sở hạ tầng năng lượng, không chỉ giới hạn ở các nhà máy lọc dầu.

“Riêng tuần trước đã ghi nhận 200 cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine”, Ngoại trưởng Anh nói.

Quyết định của Tổng thống Trump hồi tuần trước về việc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu diesel Nga trong khuôn khổ thỏa thuận cung cấp nhiên liệu cho Mỹ đã gây bất ngờ đối với Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Động thái này cho phép Nga đưa lượng lớn dầu diesel ra thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, ngày 12/10, Liên minh châu Âu (EU) chính thức bổ sung gần 1.600 cá nhân và thực thể Nga vào danh sách trừng phạt nhằm duy trì sức ép đối với Moscow.

Mặc dù chỉ trích quyết định nới lỏng trừng phạt của Mỹ, các đồng minh phương Tây của Ukraine đều ủng hộ tuyên bố đơn phương của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng.