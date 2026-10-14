Các cuộc tập kích của Nga khiến 600.000 người Ukraine rơi vào cảnh mất điện

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại các khu nhà dân sau cuộc tấn công vào khu vực Kiev, Ukraine, ngày 27/8/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo thông báo của ông Zelensky trên Telegram, Nga đã tấn công nhắm vào thủ đô Kiev, khu vực lân cận và thành phố Kharkiv ở miền Đông Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 26 cơ sở thuộc hệ thống điện cùng 4 công trình trong lĩnh vực dầu khí.

Tân Hoa xã dẫn lời thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thủ đô.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã sử dụng 128 thiết bị bay không người lái (UAV) các loại và 39 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công này. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 115 thiết bị bay không người lái và 4 tên lửa, trong khi một số tên lửa khác không tiếp cận được mục tiêu. Có 22 địa điểm chịu tác động từ cuộc tấn công, trong khi 8 địa điểm khác ghi nhận mảnh vỡ của các vật thể bay bị đánh chặn.

Về phần Nga, Bộ Quốc phòng nước này vào ngày 14/10 thông báo rằng các lực lượng của họ đã tấn công 7 cơ sở hạ tầng năng lượng và một trung tâm dữ liệu của Ukraine trong cuộc tập kích quy mô lớn vào đêm trước đó.

Trong một diễn biến khác liên quan, vào ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh “ngừng bắn năng lượng”, theo đó chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã nhất trí thực hiện và cảnh báo: “Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”.

Cùng ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Moskva có động thái tương tự. Ông Zelensky hoan nghênh thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Kiev ủng hộ mọi hình thức ngừng bắn khả thi, đáng tin cậy và hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và mong muốn Moskva đưa ra cam kết tương tự, trên cơ sở thỏa thuận với Tổng thống Mỹ.

Ngày 12/10, phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas nhấn mạnh khối này hoan nghênh lệnh ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga khi nó được thực thi.