Cầu biên giới mới nối Trung Quốc với Triều Tiên sắp khánh thành sau hơn một thập kỷ chờ đợi

Cây cầu đường bộ mới bắc qua sông Áp Lục, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, dài 3.026 m, nối thành phố Đan Đông ở Đông Bắc Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. Công trình có bốn làn xe, hoàn thành từ năm 2014 nhưng đến nay mới chính thức chuẩn bị được đưa vào sử dụng. Theo các nguồn tin, việc thông xe bị trì hoãn do phía Triều Tiên chưa hoàn thiện các tuyến đường kết nối và cơ sở hải quan.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, đồng thời là nguồn đối tác quan trọng về kinh tế, ngoại giao và chính trị đối với quốc gia này.

Công trình được xây dựng nhằm bổ sung và từng bước thay thế cầu Hữu nghị Trung – Triều hiện nay. Cây cầu cũ từng được sử dụng thường xuyên cho các chuyến tàu chở khách, nhưng có năng lực vận chuyển hạn chế.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định cầu Áp Lục mới là công trình quan trọng đối với việc tăng cường kết nối giữa hai nước. Bà cho biết việc đưa cây cầu vào hoạt động sẽ thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và đi lại giữa người dân hai bên, qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân.

Việc khánh thành cầu sông Áp Lục diễn ra chỉ hơn 1 tháng sau khi Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền với Nga. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang tích cực củng cố mạng lưới kết nối giao thông với các đồng minh chiến lược lớn trong khu vực.

Hoạt động kết nối giữa Trung Quốc và Triều Tiên từng bị gián đoạn trong đại dịch Covid-19, khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới. Các chuyến tàu giữa hai nước mới chỉ được nối lại vào tháng 3/2026, sau sáu năm ngừng hoạt động. Dù vậy, Triều Tiên vẫn chưa nối lại việc cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc, nhóm từng chiếm phần lớn lượng khách quốc tế đến nước này.

(theo AFP)