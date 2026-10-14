Xung đột và làn sóng tị nạn gây áp lực lên các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu tại Yemen

Yemen hiện đang phải vật lộn với nạn đói và suy dinh dưỡng, chủ yếu là do các cuộc xung đột đang diễn ra, khủng hoảng kinh tế và thảm họa khí hậu, khiến hàng triệu người dễ bị tổn thương trước nguy cơ nạn đói. (Ảnh: Chương trình lương thực thế giới)

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết: Các mặt hàng thiết yếu tại thành phố Taiz ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Giá xăng đã tăng gấp ba lần, trong khi khí đốt dùng để đun nấu hầu như không có sẵn. Theo các báo cáo, giá lương thực đã tăng khoảng 50%, và lượng lúa mì, bột mì hiện có có thể cạn kiệt trong chưa đầy ba tuần.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang làm gián đoạn nguồn cung cấp nước của thành phố, đe dọa hoạt động của các dịch vụ cấp nước.

Cơ quan Liên hợp quốc này cảnh báo sức khỏe của các gia đình đang đứng trước nhiều nguy cơ tiềm ẩn, do các điểm tập trung người di dời đang trong tình trạng quá đông đúc, khả năng tiếp cận nước sạch hạn chế và các dịch vụ y tế chỉ ở mức tối thiểu.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca nghi mắc bệnh tả tại Yemen đã tăng mạnh. Trong tổng số hơn 8.000 ca được báo cáo từ đầu năm đến nay, một phần tư số ca được ghi nhận trong bốn tuần gần đây.

Trẻ em cũng đứng trước nguy cơ mắc bệnh sởi ngày càng cao, với hơn 22.800 ca nghi mắc và 128 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm nay. Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vẫn ở mức thấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người di cư đến Yemen đã tăng mạnh, bất chấp xung đột đang tiếp diễn. Tính đến cuối tháng 9, hơn 130.000 người di cư đã nhập cảnh Yemen kể từ đầu năm.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo đã cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho gần 148.000 người trên khắp Yemen kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu vào tháng 8.

Văn phòng này cũng nhắc lại lời kêu gọi của Liên hợp quốc, yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, tạo điều kiện để dân thường di chuyển an toàn, đồng thời bảo đảm hoạt động tiếp cận nhân đạo tới những người có nhu cầu được thực hiện an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở.