Tổng thống Zelensky: 'Mỹ cảnh báo có thể dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine'

Trong cuộc phỏng vấn với đài NPR, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, trừ khi Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng sẽ không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga chừng nào lực lượng Nga còn tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông, những đòn đánh này nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đáp lại các nỗ lực ngoại giao theo kỳ vọng của Kiev và các đối tác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump gia tăng sau khi Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga. Ông Zelensky chỉ trích đây là “một quyết định yếu kém của các đối tác mạnh”.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump, rằng Ukraine góp phần khiến giá dầu diesel tăng cao. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nguyên nhân chính là cuộc xung đột với Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

“Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết tại sao giá các loại năng lượng, kể cả dầu diesel, lại tăng lên. Vì eo biển Hormuz. Đúng vậy. Vì việc phong tỏa eo biển Hormuz”, ông Zelensky nói với NPR.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, rằng Nga và Ukraine được cho là đã đạt thỏa thuận ngừng bắn một phần, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến Kiev bất ngờ, vì các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vẫn đang tiếp diễn.