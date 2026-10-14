Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine và khả năng Mỹ đổi chính sách

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 14/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ nhiều thông tin trên truyền thông về các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cho rằng phần lớn những nội dung được công bố không phản ánh đúng thực tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov đề cập đến bài viết ngày 12/10 của The Washington Post, trong đó dẫn một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington và các nước châu Âu đang xây dựng một khuôn khổ hòa bình chung.

Theo The Washington Post, khuôn khổ được đề cập bao gồm những nội dung về tái thiết Ukraine, bảo đảm an ninh, hợp tác kinh tế và phương án ngừng bắn gắn với vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, các bên chưa công bố một thỏa thuận chính thức.

Bình luận về những thông tin này, ông Peskov tuyên bố phần lớn những gì đang xuất hiện trên truyền thông không phù hợp với thực tế, thậm chí là thông tin bịa đặt.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời cáo buộc các nước châu Âu đang tìm cách duy trì cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi cho rằng Mỹ vẫn nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chấm dứt chiến sự.

Theo ông Peskov, các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vẫn đang được tiến hành kín đáo. Ông cũng cho rằng còn quá sớm để kết luận Washington có thay đổi cách tiếp cận đối với việc hỗ trợ quân sự cho Kiev hay không.

Liên quan đến các hoạt động ngoại giao, người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận việc đã có những cuộc gặp quốc tế về xung đột Ukraine được thống nhất và đưa vào chương trình nghị sự.

Những phát biểu của ông Peskov cho thấy Moskva chưa xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch hòa bình chung đã được các bên thống nhất, dù truyền thông Mỹ đưa tin Washington và các đối tác châu Âu đang thảo luận những phương án nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, khả năng Mỹ điều chỉnh chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn chưa được làm rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin không đưa ra dự báo cụ thể về hướng thay đổi chính sách của Washington.