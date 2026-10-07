Hàn Quốc tăng tốc chiến lược vũ trụ

Tên lửa Nuri rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc ngày 7/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, vụ phóng thành công lần thứ 5 này không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc công nghệ quan trọng mà còn là tín hiệu cho thấy Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp vũ trụ. Trọng tâm hiện nay là xây dựng năng lực không gian tự chủ, phát triển công nghệ vệ tinh và thúc đẩy thị trường vũ trụ thương mại.

Tổng thống Lee Jae Myung đã theo dõi trực tiếp vụ phóng từ văn phòng làm việc cùng các trợ lý cấp cao. Sau sự kiện, ông bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc mừng tới đội ngũ nghiên cứu, kỹ sư cũng như các cơ quan tham gia chương trình.

Đáng chú ý, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cần rút ngắn khoảng cách giữa các lần phóng trong tương lai để thúc đẩy nhanh hơn sự phát triển của công nghệ vệ tinh và nâng cao năng lực không gian quốc gia. Quan điểm này phản ánh mong muốn chuyển từ giai đoạn chứng minh công nghệ sang giai đoạn vận hành thường xuyên và ứng dụng thực tiễn.

Trên mạng xã hội X, ông Lee cho rằng Hàn Quốc đã tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu “chủ quyền không gian”. Theo ông, chòm vệ tinh siêu nhỏ vừa được triển khai sẽ góp phần tăng cường năng lực giám sát, hỗ trợ bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao khả năng ứng phó với các thảm họa thiên nhiên.

Tên lửa vũ trụ Nuri được phóng vào không gian từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc ngày 7/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trong dài hạn, giới chức Hàn Quốc coi việc làm chủ công nghệ phóng và công nghệ vệ tinh là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp không gian hoàn chỉnh. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là phát triển tên lửa đẩy, thì nay mục tiêu rộng lớn hơn là hình thành một ngành kinh tế vũ trụ có khả năng tạo ra giá trị thương mại, thu hút doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo ông Kim Sung-wan - người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia lĩnh vực vận tải không gian thương mại. Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung thêm 3,28 tỷ won (2,45 triệu USD) để lên kế hoạch thực hiện thêm 5 vụ phóng từ nay đến năm 2032.

Chuyến bay thứ 5 của tên lửa đẩy Nuri có thể được xem là bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển không gian của Hàn Quốc. Thành công này cho thấy Seoul không còn chỉ theo đuổi mục tiêu sở hữu năng lực phóng độc lập, mà đang hướng tới một ngành công nghiệp không gian tích hợp, nơi hoạt động nghiên cứu, phóng vệ tinh, ứng dụng dữ liệu và kinh doanh dịch vụ vũ trụ được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong nền kinh tế tương lai.