Tập huấn kiến thức công nghệ số cho 70 thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Nam Tuấn

Từ ngày 8 - 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ số, kỹ năng số cho 70 thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Nam Tuấn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số, các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số; kỹ năng số, kỹ năng khai thác sử dụng các nền tảng, ứng dụng trên môi trường số để tương tác với cơ quan Nhà nước; kỹ năng thuyết trình cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng...

Qua tập huấn, trang bị cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số và kỹ năng sử dụng các thiết bị thông minh; hướng dẫn sử dụng thành thạo một số nền tảng, ứng dụng số thiết yếu; nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia môi trường mạng. Từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin, giao dịch điện tử và các hoạt động thường ngày, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.