Nga tìm ra phương pháp đặc biệt để sản xuất lượng lớn xe tăng T-80UE-1

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã đạt được tốc độ ước tính lên tới 360 chiếc mỗi năm khi chuyển đổi các xe tăng T-72A đã ngừng hoạt động thành phiên bản T-72B3M.

Ngoài ra, họ cũng đã tìm được một phương pháp khá đặc biệt để hiện đại hóa những chiếc T-80UE-1, bằng cách sử dụng nguồn xe bị hư hỏng và đã ngừng hoạt động.

Nhận định khái quát như vậy xuất phát từ các bài đăng của những người hoạt động trong lĩnh vực tình báo nguồn mở (OSINT) dưới tên Jompy và T-90AK trên trang X.

Một chiếc xe tăng T-80UE-1 vừa được hoàn thiện.

Cụ thể, kế hoạch sản xuất T-80UE-1 hiện đại hóa như sau: Nga có sẵn một lượng tháp pháo nhất định dành cho T-80UD, có thể tích hợp vào phần thân của các xe tăng T-80B hoặc T-80U đã bị hư hại và được phục hồi trước đó. Với sự kết hợp này, Nga đã nhận được những chiến xa mang tên gọi T-80UE-1.

Tuy nhiên, chưa có ước tính cụ thể nào được đưa ra về số lượng mà tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hiện có thể sản xuất và cung cấp cho quân đội.

Chúng ta hãy nhắc lại ngắn gọn rằng T-80UE-1 là một dự án của những năm 2000, nhằm hiện đại hóa xe tăng T-80BV bằng cách sử dụng tháp pháo của T-80UD và tích hợp tổ hợp điều khiển hỏa lực (FCC) 1A45 cùng tên lửa dẫn đường 9K119 Reflex.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, loại xe tăng này tỏ ra quá đắt đỏ đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, cho nên chỉ có vài chục chiếc được sản xuất.

Một chiếc xe tăng T-72B3M mới hoàn thành nâng cấp.

Ngược lại, việc nâng cấp T-72A lên cấp độ T-72B3M bao gồm cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực, tích hợp giáp phản ứng nổ Relict và lắp đặt động cơ mạnh hơn (V-92S2F với công suất 1.130 mã lực).

Điểm cần lưu ý nữa là trước đó xuất hiện thông tin cho rằng Nga có khả năng chuyển đổi tới 200 xe tăng T-72A mỗi năm, tức là đủ cho 4 năm hoạt động nữa của nhà máy Uralvagonzavod, nhưng giờ đây tốc độ thực tế lại cao gần gấp đôi.

Đồng thời câu hỏi liệu Nga sẽ chuyển đổi tất cả các xe tăng T-72A loại biên thành phiên bản T-72B3M, hay sẽ để lại một lượng nhất định để hoán cải thành xe tăng "không người lái" như một phần của Dự án Shturm TSHRK, vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Defense Express