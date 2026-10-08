Hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ, phát triển du lịch thông minh

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - nơi nhiều hiện vật, tư liệu quý về lịch sử và văn hóa được lưu giữ và từng bước số hóa. Ảnh: TTXVN phát.

Cùng với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại cơ sở, tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh số hóa tài liệu, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ và ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh.

Một trong những khó khăn hiện nay là nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, trong khi yêu cầu vận hành các nền tảng số ngày càng cao. Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, năng lực cán bộ công nghệ thông tin tại 78 xã, phường, đặc khu chưa đồng đều.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Quảng Trị định hướng rà soát, bố trí đội ngũ chuyên trách phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; đồng thời đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực hành trực tiếp trên các hệ thống đang vận hành. Tỉnh thống nhất chủ trương thí điểm dịch vụ hỗ trợ triển khai, vận hành và nâng cao năng lực chuyển đổi số tại cấp xã trong tháng 11/2026, trước mắt thực hiện miễn phí và đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng.

Quảng Trị đang triển khai nhiệm vụ “100 ngày đêm số hóa tài liệu”; song khối lượng tài liệu tồn đọng lớn, thời gian thực hiện ngắn, nhân lực lưu trữ còn mỏng. Đáng chú ý, tỉnh chưa có phần mềm dùng chung để số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Việc số hóa tại các cơ quan, đơn vị hiện còn phân tán trên nhiều hệ thống, chưa thống nhất về quy trình, cấu trúc dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như khả năng liên thông, chia sẻ và khai thác.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân yêu cầu Sở Nội vụ rà soát cụ thể hiện trạng số hóa tại từng sở, ngành, xã, phường, đặc khu; xác định rõ khối lượng tài liệu, tiến độ, nguồn lực và những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, đơn vị nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm mục tiêu số hóa tài liệu của tỉnh.

Du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk trải nghiệm quét mã QR tại di tích nơi thành lập “Chi bộ phố” tỉnh Quảng Trị (Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của thị xã Đồng Hới được thành lập). Ảnh: Võ Dung/TTXVN.

Cùng với xây dựng dữ liệu số, Quảng Trị xác định ứng dụng công nghệ trong du lịch cần được đẩy mạnh. Với hệ thống hang động, các sản phẩm du lịch thám hiểm và nhiều điểm đến có địa hình đặc thù, công nghệ không chỉ phục vụ quảng bá, nâng cao trải nghiệm mà còn có vai trò theo dõi, quản lý khách và bảo đảm an toàn. Các giải pháp đang được nghiên cứu theo hướng số hóa hoạt động du lịch, tăng khả năng quản lý hành trình, duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ xử lý tình huống tại những khu vực có nguy cơ mất kết nối. Việc xây dựng du lịch thông minh được đặt trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, bảo đảm đồng bộ và phù hợp điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, phát triển du lịch phải gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng công nghệ, hình thành các công cụ số phục vụ quản lý, quảng bá và hỗ trợ du khách được xem là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát nhiệm vụ về chuyển đổi số, số hóa tài liệu và du lịch thông minh, xác định rõ đơn vị chủ trì, trách nhiệm thực hiện. Mục tiêu là khắc phục tình trạng đầu tư, triển khai phân tán, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả; qua đó đưa chuyển đổi số từ các nền tảng kỹ thuật trở thành công cụ phục vụ quản lý, người dân, doanh nghiệp và du khách.