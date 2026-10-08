Lào Cai hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch riêng

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Bài toán lớn số 04 về “Phát triển du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng thông minh kết hợp chăm sóc sức khỏe gắn với hệ sinh thái du lịch bản sắc riêng của tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch riêng có của Lào Cai, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe làm động lực nâng giá trị, khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm công cụ kết nối.

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Theo Kế hoạch, tỉnh triển khai 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, gồm phát triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị văn hóa; xây dựng hệ sinh thái số du lịch; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn nhân lực; chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá; hoàn thiện cơ chế điều phối, huy động nguồn lực và theo dõi, đánh giá.

Trọng tâm của Bài toán lớn số 04 là xây dựng “Vành đai Wellness Lào Cai”, kết nối các khu vực có lợi thế về khí hậu, khoáng nóng, dược liệu, y học cổ truyền, ẩm thực dưỡng sinh và tri thức bản địa.

Theo định hướng, Vành đai gồm 2 tuyến: tuyến chăm sóc sức khỏe gắn với khoáng nóng, dược liệu, thiên nhiên và du lịch cộng đồng; tuyến chăm sóc sức khỏe gắn với nghỉ dưỡng núi, dược liệu, y học cổ truyền và các giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với phát triển sản phẩm, Lào Cai đặt mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị 4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, hình thành 5 chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa, hỗ trợ chuẩn hóa 10 - 15 làng du lịch cộng đồng và nâng cấp 10 - 15 lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch định kỳ.

Các giá trị di sản sẽ được số hóa, xây dựng kho nội dung số và từng bước ứng dụng công nghệ VR/AR để tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong chuyển đổi số, tỉnh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, bản đồ du lịch số, số hóa 3D/VR360 các điểm đến, di sản; triển khai mã QR và các dịch vụ số tại điểm du lịch.

Giai đoạn 2027 - 2030, từng bước kết nối với các nền tảng dùng chung, phát triển giao diện đa ngôn ngữ và nghiên cứu ứng dụng AI, Big Data, GIS, IoT phù hợp với nhu cầu thực tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái du lịch mang đậm bản sắc Lào Cai, góp phần thực hiện mục tiêu khoảng 17 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 80.000 tỷ đồng và đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 10 - 12% của ngành du lịch.

Định hướng đến năm 2035, tỉnh hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tuần hoàn, phát thải bằng không kết hợp AI chuyên sâu đối với sản phẩm Vành đai Wellness.