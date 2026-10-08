Ra mắt xe máy điện cabin tự hành đầu tiên trên thế giới

Công ty công nghệ Scuter của Italy đã giới thiệu nguyên mẫu xe máy điện có cabin và khả năng tự hành đầu tiên trên thế giới. Ảnh: scuter

Scuter hướng tới thay đổi cách thức vận hành của các dịch vụ chia sẻ xe trong đô thị. Thay vì người dùng phải tìm đến nơi đỗ xe, phương tiện có thể tự di chuyển đến đón khách tại vị trí yêu cầu. Khi kết thúc chuyến đi, xe cũng có khả năng tự tìm vị trí đỗ hoặc di chuyển tới đón hành khách tiếp theo.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Scuter – ông Gianmarco Carnovale, công ty này không định vị mình đơn thuần là một nhà sản xuất phương tiện, mà còn phát triển một hệ thống tích hợp giữa xe, phần mềm và nền tảng vận hành, với mục tiêu tạo ra một phương thức di chuyển thuận tiện hơn trong đô thị.

Về thiết kế, Scuter là phương tiện một chỗ ngồi, trọng lượng nhẹ, có biển số và cabin bao quanh người lái, mang dáng dấp của một chiếc tuk-tuk thu nhỏ. Khi chở khách, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/giờ. Khi không có người điều khiển, phương tiện chuyển sang chế độ tự hành và chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 6-10 km/giờ để đón khách hoặc tìm chỗ đỗ.

Điểm khác biệt của Scuter nằm ở khả năng tự di chuyển khi không có người lái. Đây cũng là yếu tố cho phép doanh nghiệp xây dựng mô hình chia sẻ xe khác với cách thức truyền thống, trong đó phương tiện chủ động phục vụ người dùng thay vì chờ người dùng tìm đến.

Theo Scuter, nền tảng này đã được đưa vào khai thác thực tế và thu thập dữ liệu từ hàng nghìn hành trình. Doanh nghiệp cho biết đội xe mới đạt mốc 10.000 chuyến đi thương mại mà không ghi nhận tai nạn.

Scuter cũng đang thử nghiệm việc đưa phương tiện vào những nhu cầu đi lại cụ thể trong đời sống hằng ngày. Trong 4 tháng qua, công ty đã hợp tác với chuỗi siêu thị Esselunga, cho phép khách hàng sử dụng xe Scuter để di chuyển sau khi mua sắm, kể cả khi mang theo lượng hàng hóa tương đối cồng kềnh. Người sử dụng đồng thời có thể tích lũy điểm thưởng dựa trên quãng đường di chuyển.

Theo các nhà sáng lập, những thử nghiệm này mới là bước đầu trong quá trình phát triển Scuter thành một dạng “robot đô thị”, có khả năng tự thực hiện nhiều nhiệm vụ di chuyển mà không cần người giám sát liên tục.

Mô hình của Scuter được kỳ vọng có thể mở ra một hướng tiếp cận mới đối với giao thông đô thị, trong đó phương tiện không chỉ là công cụ để người dùng điều khiển mà còn có khả năng chủ động di chuyển, tìm khách và tối ưu vị trí đỗ dựa trên nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, việc đưa phương tiện tự hành vào sử dụng rộng rãi vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yêu cầu về an toàn, hạ tầng giao thông và các quy định quản lý phương tiện tự hành.