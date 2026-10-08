Đặt router WiFi trong phòng ngủ: Tiện lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng sức khỏe
Đặt router WiFi trong phòng ngủ mang lại sự tiện lợi nhưng không phải lúc nào cũng tối ưu về tín hiệu, đồng thời tiềm ẩn một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Dù chưa có bằng chứng thuyết phục về tác hại của sóng Wi-Fi đối với sức khỏe, ánh sáng đèn báo và thói quen tiếp xúc gần thiết bị vẫn là điều đáng lưu ý.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/dat-router-wifi-trong-phong-ngu-tien-loi-truoc-mat-nhung-tiem-an-rui-ro-co-the-anh-huong-suc-khoe-d36467.html