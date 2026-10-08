Đặt router WiFi trong phòng ngủ: Tiện lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng sức khỏe

Một startup robot của Đức vừa tuyển dụng giáo sư Đại học Kỹ thật Georgia, Animesh Garg cùng bảy thành viên trong nhóm nghiên cứu của ông. Xu hướng các nhà khoa học rời phòng thí nghiệm để bước vào startup đặt ra một câu hỏi đáng chú ý với Việt Nam: làm thế nào để vừa giữ người giỏi trong khu vực nghiên cứu, vừa tạo điều kiện để họ đưa công nghệ ra thị trường?