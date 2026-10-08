Ra mắt mô hình “Văn phòng Đảng ủy xã Nam Phước đồng hành cùng chi bộ, đảng viên trên môi trường số”. Ảnh do đơn vị cung cấp

Gần đảng viên hơn từ môi trường số

Đảng bộ xã Nam Phước hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng với 1.445 đảng viên; trong đó, 17 chi bộ trực thuộc có 902 đảng viên, 3 đảng bộ cơ sở có 162 đảng viên và 24 chi bộ cơ sở có 381 đảng viên.

Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Nam Phước, địa bàn rộng, số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ phải được đổi mới. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Một trong những nội dung được chú trọng là hỗ trợ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng trên môi trường số. Khi văn bản, tài liệu, thông tin và quy trình được số hóa, cán bộ, đảng viên có thể tiếp cận nhanh hơn, giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ trong giải quyết công việc.

Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng không chỉ là có nền tảng mà còn phải giúp người sử dụng tiếp cận và khai thác được các tiện ích.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Châu Hiệp, cho biết một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ thông tin. Những thao tác như cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, đăng nhập, khôi phục mật khẩu hay tra cứu thông tin vẫn là trở ngại đối với người chưa quen sử dụng các nền tảng số.

Từ thực tế đó, Văn phòng Đảng ủy xã Nam Phước xác định việc hỗ trợ không chỉ dừng ở tuyên truyền, hướng dẫn ban đầu mà cần đồng hành trong suốt quá trình sử dụng. Cán bộ Văn phòng Đảng ủy trở thành đầu mối trực tiếp tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ khi chi bộ, đảng viên phát sinh khó khăn.

Mô hình giúp chi bộ, đảng viên thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin và xử lý công việc trên môi trường số. Ảnh do đơn vị cung cấp

Phương châm “Chủ động - kịp thời - tận tình - hiệu quả” được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức linh hoạt, từ hỗ trợ trực tiếp đến điện thoại, Zalo và các công cụ hỗ trợ từ xa. Nhờ đó, những vướng mắc trong quá trình sử dụng nền tảng số được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn.

Theo kế hoạch, 100% chi bộ được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai, khai thác và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên có nhu cầu được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản, đăng nhập và sử dụng các chức năng cơ bản. Những trường hợp tài khoản chưa đồng bộ, gặp lỗi hoặc gặp khó khăn khi hệ thống được nâng cấp, bổ sung tính năng cũng được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Cùng với đó, Văn phòng Đảng ủy từng bước xây dựng các tài liệu hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu như video, infographic, bộ câu hỏi thường gặp và hướng dẫn xử lý những lỗi phổ biến. Qua đó, đảng viên có thể chủ động tra cứu, thực hành và từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số.

Đồng hành mọi lúc, hỗ trợ mọi nơi

Không chỉ hỗ trợ sử dụng nền tảng số, mô hình còn hướng đến đồng hành cùng chi bộ, đảng viên trong thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Đây là nội dung cần sự hướng dẫn cụ thể bởi quá trình thực hiện liên quan đến tài khoản, kê khai thông tin, số hóa tài liệu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Văn phòng Đảng ủy xã Nam Phước xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện xuyên suốt, từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn tất hồ sơ và nhận kết quả.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn quy trình, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ số hóa tài liệu, kê khai, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và thông báo kết quả. Với những hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, việc thông tin kịp thời giúp người thực hiện hạn chế thao tác nhiều lần, giảm thời gian đi lại.

Các kênh hỗ trợ cũng được công khai để chi bộ, đảng viên dễ dàng liên hệ khi cần, nhất là những đảng viên chưa thành thạo công nghệ.

Để mô hình đi vào thực chất, Văn phòng Đảng ủy xã Nam Phước đặt mục tiêu hỗ trợ 100% chi bộ và đảng viên có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy xã trên môi trường số; 100% phản ánh, kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ được tiếp nhận, phân loại và phản hồi. Mô hình cũng hướng đến tỷ lệ trên 95% chi bộ, đảng viên hài lòng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng hỗ trợ.

Mô hình giúp chi bộ, đảng viên tiếp cận thông tin và xử lý công việc trên môi trường số. Ảnh do đơn vị cung cấp

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, điểm đáng ghi nhận của mô hình là gắn chuyển đổi số với nhu cầu thực tế của chi bộ và đảng viên.

Thay vì chỉ yêu cầu người sử dụng tự tiếp cận công nghệ, cán bộ Văn phòng Đảng ủy chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Qua đó, chuyển đổi số từng bước trở thành công cụ phục vụ công việc, góp phần giảm thời gian, tăng tính thuận tiện và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Đảng.

Từ những hỗ trợ cụ thể trong từng thao tác, từng hồ sơ, mô hình hướng đến cách làm gần gũi hơn trong chuyển đổi số, để công nghệ thực sự trở thành công cụ giúp chi bộ, đảng viên giải quyết công việc thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.