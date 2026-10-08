Công nghệ đổi mới sáng tạo cho phép hiện đại hóa ngành thuốc lá theo hướng giảm tác hại

Tại cuộc đối thoại cấp cao giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA 81) cuối tháng 9 vừa qua, tập đoàn Philip Morris International (PMI), bày tỏ mong muốn cùng Tổng công ty thuốc lá Vinataba nghiên cứu các cơ hội hiện đại hóa ngành thuốc lá thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo PMI, công nghệ đổi mới sáng tạo có thể tạo điều kiện cho ngành thuốc lá chuyển đổi theo hướng hoàn hiện hơn, dựa trên các thành tựu khoa học và nghiên cứu phát triển. Doanh nghiệp kỳ vọng quá trình này không chỉ góp phần giảm tác hại cho người hút thuốc trưởng thành mà còn phù hợp với định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Marco Mariotti, Chủ tịch Philip Morris International khu vực Nam Á, Đông Dương (bên trái) đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại sự kiện UNGA

Chuyển đổi ngành thuốc lá theo hướng giảm tác hại: Xu hướng toàn cầu khó đảo ngược

Ngành thuốc lá toàn cầu đang trải qua một bước ngoặt quan trọng. Những cuộc thảo luận không còn giới hạn ở thuốc lá truyền thống, mà tập trung vào hệ sinh thái công nghệ mới như hệ thống làm nóng thuốc lá, công nghệ hóa hơi, nền tảng phân tích dữ liệu, kiểm soát chất lượng và các giải pháp nghiên cứu phát triển sản phẩm. Việc các tổ chức quốc tế lớn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) cùng chính phủ nhiều nước liên tục thiết lập tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định các dòng sản phẩm như thuốc lá làm nóng (TLLN), túi ngậm nicotine hay thuốc lá điện tử (TLĐT) đã khẳng định một thực tế rằng đây không còn là xu hướng nhất thời, mà là một giai đoạn chuyển đổi tất yếu trên quy mô toàn cầu.

Tại Việt Nam, Chiến lược phát triển đến năm 2035 của Vinataba đặt mục tiêu hiện đại hóa ngành thuốc lá theo hướng phát triển các sản phẩm giảm tác hại và hạn chế tác động đến môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vinataba xác định việc đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối với các đối tác sở hữu năng lực khoa học, công nghệ và kinh nghiệm chuyển đổi quốc tế được xem là một yếu tố có thể góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa.

Chia sẻ tại cuộc đối thoại cấp cao bên lề UNGA 81, ông Marco Mariotti, Chủ tịch PMI khu vực Nam Á, Đông Dương và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), cho biết: "Thông qua liên doanh với Vinataba, PMI mong muốn đóng góp vào các mục tiêu của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần hiện đại hóa ngành."

Từ năm 2008 đến nay, PMI đã đầu tư hơn 16 tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm không khói thuốc. Tập đoàn hiện vận hành các trung tâm R&D trọng điểm tại Thụy Sĩ và nhiều quốc gia trên toàn cầu, đồng thời công bố kế hoạch đầu tư 1,2 tỷ USD cho cơ sở công nghệ cao tại Aurora, Colorado (Hoa Kỳ) trong giai đoạn 2024-2028.

Hiện nay, PMI có hơn 1.600 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia R&D cùng danh mục hơn 4.250 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ không khói thuốc. Những nguồn lực này phản ánh xu hướng đổi mới công nghệ đang diễn ra trên toàn cầu nhằm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa ngành thuốc lá theo hướng giảm tác hại.

Trung tâm R&D "The Cube" của PMI tại Thụy Sĩ quy tụ 1.500 chuyên gia quốc tế. (Ảnh: pmi.com)

Cơ hội kép đang mở ra: Hài hòa lợi ích kinh tế và sức khỏe cộng đồng

Theo PMI, hiện đại hóa ngành thuốc lá là quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy giảm tác hại cho người hút thuốc trưởng thành. Đại diện tập đoàn này cho rằng việc đón đầu xu hướng chuyển đổi đang diễn ra trên toàn cầu có thể giúp Việt Nam thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, định hình lại tương lai ngành thuốc lá không chỉ dừng lại ở năng lực sản xuất thuần túy. Sự xuất hiện của các giải pháp không khói thuốc được tích hợp một hệ sinh thái toàn diện bao gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất tiên tiến, kiểm soát chất lượng, đánh giá độc chất học, quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm trên quy mô toàn cầu.

"Bằng chứng khoa học và khung pháp lý đối với các sản phẩm này đã có những bước tiến đáng kể trên toàn thế giới trong vài năm qua. Quan trọng hơn, cơ sở khoa học của chúng tôi đã được các cơ quan quản lý trên khắp thế giới thẩm định chặt chẽ. Tại Hoa Kỳ, FDA đã tiến hành đánh giá khoa học nghiêm ngặt trước khi cấp phép cho sản phẩm không khói thuốc đầu tiên của chúng tôi. Và ngay tại thời điểm này, Trung Quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu riêng và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia, mà chúng tôi cho rằng đó là bước chuẩn bị trước khi đưa các sản phẩm tương tự ra thị trường," ông Mariotti chia sẻ thêm.

Trên cơ sở đó, đại diện PMI kỳ vọng các cơ quan thẩm quyền tiếp cận các dữ liệu khoa học quốc tế về giải pháp không khói trên tinh thần khách quan, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát và thẩm định chuyên môn.

Thuốc lá là ngành hàng đặc thù khi vừa liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vừa đáp ứng một nhu cầu hợp pháp của hàng triệu người trưởng thành. Vì vậy, trước những thay đổi của khoa học và công nghệ, quá trình chuyển đổi của ngành theo hướng giảm tác hại đang dần trở thành một xu thế toàn cầu khó đảo ngược. Theo đó, lợi ích không chỉ nằm ở việc tạo thêm các giải pháp cho người hút thuốc trưởng thành, mà còn ở cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Tất cả các mục trên đều đạt được song hành cùng với việc cải thiện cuộc sống và sức khỏe của 16 triệu người hút thuốc Việt Nam," ông Mariotti khẳng định.