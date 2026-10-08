Võ Lâm Truyền Kỳ và những thói quen game thủ Việt chưa quên

Có những trò chơi thành công nhờ doanh số, đồ họa hay gameplay, nhưng cũng có những tựa game vượt khỏi giới hạn của một sản phẩm giải trí để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Tại Việt Nam, Võ Lâm Truyền Kỳ là một trường hợp như vậy. Khi xuất hiện, game online vẫn còn tương đối mới mẻ, nhưng tựa game nhanh chóng tạo ra một cộng đồng lớn và góp phần định hình thói quen chơi game của nhiều người.

Võ Lâm Truyền Kỳ từng góp phần định hình văn hóa MMORPG tại Việt Nam với cày cấp, săn đồ và PK. (Ảnh: BroHaus)

Một trong những dấu ấn rõ nhất là văn hóa cày cuốc. Người chơi có thể dành hàng giờ tại một bãi quái chỉ để tích lũy kinh nghiệm, săn trang bị hoặc nâng cấp nhân vật. Khi ấy, việc tăng thêm một cấp hay sở hữu món đồ hiếm không chỉ mang ý nghĩa trong game mà còn trở thành thành tích để chia sẻ với bạn bè. Cách phát triển nhân vật trong thời gian dài cũng góp phần phổ biến quan niệm rằng một tài khoản mạnh là kết quả của quá trình đầu tư công sức và thời gian.

Võ Lâm Truyền Kỳ cũng đưa nhiều game thủ Việt làm quen với những hoạt động đặc trưng của MMORPG kiếm hiệp như PK và bang chiến. Những cuộc tranh chấp bãi quái, mâu thuẫn giữa người chơi hay các trận chiến giữa bang hội có thể biến thế giới ảo thành một không gian cạnh tranh sôi động. Cùng với đó, các thao tác và thuật ngữ đặc trưng của trò chơi dần trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng game thủ đời đầu.

Những buổi chơi game tại quán net và hoạt động bang hội trở thành ký ức khó quên của thế hệ game thủ đời đầu.(Ảnh: BroHaus)

Tuy nhiên, sức sống của Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ đến từ cơ chế chơi. Bang hội từng là nơi kết nối những người xa lạ có chung sở thích. Họ cùng lập tổ đội, luyện cấp, tham gia chiến đấu rồi gặp nhau tại quán net. Không ít mối quan hệ bắt đầu từ thế giới ảo và tiếp tục tồn tại ngoài đời. Trong thời kỳ mạng xã hội chưa phổ biến như hiện nay, một bang hội đôi khi giống như một cộng đồng thu nhỏ, nơi người chơi có thể tìm thấy bạn bè và những người đồng hành lâu dài.

Sau hơn hai thập kỷ, cách chơi game đã thay đổi đáng kể. Những tựa game hiện đại có tốc độ phát triển nhân vật nhanh hơn, đồ họa tốt hơn và được thiết kế để phù hợp với quỹ thời gian ngày càng hạn chế. Thế nhưng những ký ức về Võ Lâm Truyền Kỳ vẫn khó biến mất. Những người từng vội chạy ra quán net sau giờ học giờ có thể đã bước sang tuổi 30 hoặc 40, có công việc và cuộc sống riêng. Điều họ nhớ về trò chơi có lẽ không chỉ là cấp độ hay món trang bị từng sở hữu, mà còn là những người bạn, những trận PK và những buổi tối dành trọn cho một thế giới ảo.

Vì thế, dấu ấn lớn nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ có thể không nằm ở việc nó từng nổi tiếng đến đâu, mà ở cách tựa game này gắn một phần tuổi trẻ của nhiều game thủ Việt với văn hóa game online.