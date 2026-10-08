Nhóm Facebook về du lịch bị chiếm quyền, đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ'

Ngày 8/10, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) xác nhận việc nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" do Trung tâm quản lý hiện bị chiếm quyền điều khiển và bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ".

Nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" bị chiếm quyền điều khiển và bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ". Ảnh chụp màn hình.

Ông Cường cho biết, nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" được lập từ năm 2018 - 2019, thời điểm tàu du lịch bắt đầu được đưa vào khai thác tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Các quản trị viên của trung tâm sử dụng nhóm để đăng tải lịch tàu, thông tin tàu xuất bến, cập bến, hủy hoặc điều chỉnh lịch chạy để người dân và du khách chủ động theo dõi.

Khoảng 20h ngày 7/10, nhóm do Trung tâm quản lý bất ngờ bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ". Hiện nhóm có nhiều quản trị viên nên đơn vị chưa xác định được tài khoản quản trị nào bị chiếm quyền dẫn đến nhóm bị kiểm soát.

Trước đó, các quản trị viên của trung tâm sử dụng nhóm để đăng tải lịch tàu, thông tin tàu xuất bến, cập bến, hủy hoặc điều chỉnh lịch chạy để người dân và du khách chủ động theo dõi. Ảnh chụp màn hình.

Trung tâm dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ đã thông báo thành viên tạm thời rời nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác. Đơn vị này đang nghiên cứu phương án xử lý, tìm cách lấy lại quyền điều hành nhóm.

Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hùng Trần.

Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) khoảng 17 hải lý, có diện tích tự nhiên khoảng 2,3km², dân số khoảng 500 người. Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng đề án phát triển Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.