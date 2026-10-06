Những thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới 15 năm qua

Năm 2010, Nokia là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, tiếp đến là BlackBerry và Apple. Đến năm 2025, thứ hạng này đã thay đổi đáng kể.

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh 5 thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới năm 2010 và 2025, dựa trên số máy mới được các hãng giao ra thị trường trên toàn cầu.

Dữ liệu được lấy từ báo cáo theo dõi thị trường điện thoại di động toàn cầu hàng quý của công ty nghiên cứu thị trường IDC, trong đó số liệu năm 2025 là số liệu sơ bộ công bố vào tháng 1/2026.

Theo đồ họa, tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu tăng từ 302,6 triệu chiếc năm 2010 lên 1,26 tỷ chiếc năm 2025. Cùng với sự mở rộng của thị trường, nhóm doanh nghiệp dẫn đầu cũng có nhiều thay đổi.

Apple và Samsung là hai thương hiệu duy nhất có mặt trong nhóm 5 hãng lớn nhất ở cả hai năm. Apple từ vị trí thứ ba vươn lên đứng đầu, còn Samsung từ thứ tư lên thứ hai.

Lượng điện thoại được hai hãng xuất xưởng cũng tăng mạnh. Apple tăng từ 47,5 triệu chiếc năm 2010 lên 247,8 triệu chiếc năm 2025, trong khi Samsung tăng từ 23 triệu lên 241,2 triệu chiếc.

Dữ liệu trong thập kỷ qua cho thấy cả hai hãng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu, dù các đối thủ cạnh tranh đã thay đổi.

Trong khi đó, Nokia đánh mất vị thế từng có. Năm 2010, hãng điện thoại Phần Lan chiếm tới 33,1% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Đến năm 2025, Nokia không còn nằm trong nhóm 5 hãng lớn nhất.

Năm 2010, chưa có doanh nghiệp Trung Quốc nào nằm trong nhóm 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Đến năm 2025, Xiaomi, vivo và OPPO lần lượt đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm, chiếm tổng cộng 29,4% lượng điện thoại xuất xưởng toàn cầu.

Sự vươn lên của Xiaomi đặc biệt đáng chú ý. Được thành lập năm 2010, hãng này ra mắt mẫu điện thoại thông minh đầu tiên vào năm 2011. Đến năm 2025, Xiaomi đứng thứ ba thế giới với 165,3 triệu chiếc xuất xưởng, tương đương thị phần 13,1%.

Dù quy mô thị trường tăng mạnh, tổng thị phần của 5 thương hiệu dẫn đầu lại giảm từ 79,6% năm 2010 xuống 68,2% năm 2025.

Cùng thời gian này, lượng điện thoại xuất xưởng của các thương hiệu còn lại tăng từ 61,7 triệu lên 400 triệu chiếc. Theo đó, thị phần của nhóm này tăng từ 20,4% lên 31,7%.

Như vậy, thị trường điện thoại thông minh đã mở rộng đáng kể trong 15 năm qua, đồng thời các thương hiệu ngoài nhóm 5 hãng lớn nhất cũng chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng lượng điện thoại xuất xưởng.