Rò rỉ dữ liệu của hàng triệu người tại Đan Mạch và Nhật Bản

Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch ngày 5/10 cho biết tin tặc đã xâm nhập hệ thống đăng ký dân cư quốc gia và tiếp cận thông tin của khoảng 8,8 triệu người đăng ký, trong đó có họ tên, địa chỉ và mã số an sinh xã hội của Đan Mạch.

Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch nhận định đây là “một vụ việc hết sức nghiêm trọng”, đồng thời cho biết chính phủ đang phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng liên quan để xác định đầy đủ phạm vi của vụ việc.

Trong khi đó cùng ngày tại Nhật Bản, Công ty Monogatari Corp., đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng thịt nướng Yakiniku King, cho biết hơn 10 triệu dữ liệu khách hàng đã bị rò rỉ sau khi các đối tượng truy cập trái phép vào ứng dụng đặt chỗ và tích điểm của chuỗi nhà hàng này.

Các thông tin bị lộ bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, họ tên và mã số thành viên của khách hàng đăng ký trên ứng dụng. Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin chi tiết về phạm vi ảnh hưởng cũng như phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.