Gương sáng học sinh!

Nhóm học sinh giao nộp số vũ khí nguy hiểm nhặt được cho Công an xã.

Ngày 20-10, Công an xã Trà My cho biết, một nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT Bắc Trà My nhặt được một số vũ khí nguy hiểm đã chủ động mang đến giao nộp cho Công an xã. Hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Công an xã Trà My khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc tự ý xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi phát hiện hoặc nhặt được các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.