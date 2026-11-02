Hơn 900 học sinh, giáo viên được tuyên truyền pháp luật

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các em học sinh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2026, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cho hơn 900 học sinh và giáo viên Trường THCS và THPT Trần Đề, TP Cần Thơ.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời phân tích các nguy cơ, tác hại và hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với tính mạng, sức khỏe con người cũng như tình hình an ninh, trật tự khi vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, học sinh được trang bị thêm kiến thức để nhận diện, phòng tránh những nguy cơ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không tàng trữ, sử dụng, mua bán hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình trao bảng tượng trưng tặng 300 cuốn tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cán bộ Biên phòng còn nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của học sinh trong việc tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hoạt động tuyên truyền là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng BĐBP với nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dịp này, Đồn Biên phòng Trung Bình đã trao tặng 300 cuốn tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập.