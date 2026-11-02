Mẹ và con trai bị khởi tố sau vụ tai nạn khiến cô gái 19 tuổi bị thương tật 78%

Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú phường Thành Sen) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan công an cũng khởi tố Đoàn Văn Hứa (SN 2005, con trai bà Bé) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hai mẹ con bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe, đầu năm 2026, bà Bé vẫn giao xe máy BKS 38P1-73xxx, có dung tích xi-lanh trên 50cm³, cho Hứa quản lý và sử dụng.

Khoảng ngày 5/8, Hứa điều khiển chiếc xe trên đến khu vực nút giao đường Xuân Diệu - Lý Tự Trọng (phường Thành Sen).

Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, Hứa đã va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T. (SN 2007, trú phường Thành Sen) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 78%.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.