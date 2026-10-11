Googlebook chip Intel gặp vấn đề với ứng dụng Android

Google đã chờ đến ngày ra mắt các mẫu laptop Googlebook mới để thừa nhận rằng những phiên bản sử dụng chip Intel có thể gặp vấn đề khi chạy một số ứng dụng Android.

Những chiếc Googlebook đầu tiên đã bắt đầu được giao hàng. Google hiện đang giải thích chi tiết một số tính năng độc đáo hơn của dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới này và cảnh báo rằng một số ứng dụng và tính năng sẽ không khả dụng khi sử dụng Googlebook với bộ xử lý Intel hoặc điện thoại thông minh đời cũ.

Trước đây, Google từng nhấn mạnh rằng các mẫu Googlebook chạy Android sẽ cho phép người dùng truy cập vào “toàn bộ thư viện ứng dụng trên Play Store”, cùng với một số tính năng tương tác thông minh với điện thoại và máy tính bảng Android.

Các máy tính Googlebook chạy chip Intel gặp vấn đề với một số ứng dụng Android.

Tuy nhiên, hôm nay, trong một tuyên bố gửi tới Android Authority, Google thừa nhận rằng dù mọi ứng dụng đều có thể tải về, nhưng một số ứng dụng có thể không hoạt động mượt mà trên tất cả các mẫu Googlebook.

“Phần lớn các ứng dụng Android đều chạy ổn định trên cả Googlebook dùng chip Intel lẫn Qualcomm ngay khi xuất xưởng. Tuy nhiên, do nhiều ứng dụng Android ban đầu được thiết kế cho vi xử lý Arm, nên một số ít ứng dụng hoặc trò chơi phức tạp sẽ cần các nhà phát triển điều chỉnh thêm để đạt hiệu suất tối ưu trên nền tảng sử dụng chip Intel. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà phát triển ứng dụng, Intel và Qualcomm để liên tục tối ưu hóa hiệu năng và mở rộng khả năng tương thích trên toàn bộ danh mục sản phẩm,” Google cho biết.

Googlebook là một thiết bị mới được Google định nghĩa, chạy trên nền tảng Aluminium OS, tương thích với Android.

Google không tiết lộ có bao nhiêu ứng dụng sẽ gặp vấn đề về hiệu năng, cũng như không nêu tên cụ thể bất kỳ ứng dụng nào có thể gặp trục trặc.

Trong số năm mẫu laptop Googlebook vừa được mở bán hôm nay, ba mẫu của Acer, Asus và Lenovo sử dụng vi xử lý Intel x86.

Hai mẫu còn lại của Dell và HP lại chạy trên bộ vi xử lý Snapdragon của Qualcomm dựa trên kiến trúc Arm, do đó được kỳ vọng sẽ tương thích tốt hơn với mọi ứng dụng Android.

Nhiều trang công nghệ hàng đầu cam kết sẽ cho đội ngũ của mình tiến hành thử nghiệm cả năm mẫu Googlebook này và sẽ thông tin chi tiết về những vấn đề cụ thể mà mà họ phát hiện.

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