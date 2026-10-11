Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider được giữ bí mật như thế nào trước ngày ra mắt?

Trong nhiều năm, oanh tạc cơ B-21 Raider gần như là một chiếc máy bay “vô hình” ngay cả khi chưa thực hiện nhiệm vụ.

Không quân Mỹ công bố rất ít hình ảnh thực tế, không tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật và hạn chế thông tin về các công nghệ giúp máy bay sống sót trong môi trường phòng không hiện đại.

Điều này phản ánh đặc thù của một chương trình được phát triển cho nhiệm vụ tấn công xuyên phòng thủ và có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Northrop Grumman, tập đoàn quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm phát triển B-21, chế tạo máy bay tại cơ sở của hãng trên Air Force Plant 42 ở Palmdale, bang California.

Đây cũng là nơi Không quân Mỹ tổ chức lễ công khai oanh tạc cơ B-21 lần đầu ngày 2/12/2022. Trước thời điểm đó, công chúng chủ yếu chỉ được tiếp cận các hình ảnh dựng máy tính hoặc những bức ảnh được kiểm soát về chương trình

Việc giữ kín thông số không đơn thuần nhằm tạo sự bí ẩn. Với một oanh tạc cơ tàng hình, những dữ liệu như hình dạng chính xác, vật liệu, cấu trúc bề mặt, hệ thống cảm biến, liên lạc hay đặc tính giảm dấu hiệu có thể giúp đối phương tìm cách phát hiện và đối phó.

Không quân Mỹ vì vậy chỉ công bố những thông tin cần thiết để xác định vai trò của oanh tạc cơ B-21, trong khi nhiều chi tiết kỹ thuật vẫn không được tiết lộ.

Những gì xuất hiện trước công chúng cho thấy oanh tạc cơ B-21 có hình dáng quen thuộc của một máy bay cánh bay, khiến nhiều người liên tưởng ngay tới B-2 Spirit.

Đây không phải điều bất ngờ, bởi cả 2 đều được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công tầm xa và giảm khả năng bị phát hiện.

Tuy nhiên, oanh tạc cơ B-21 không đơn giản là một B-2 thu nhỏ hay phiên bản cải tiến của B-2. Đây là một thiết kế mới, được phát triển với những yêu cầu khác và hướng tới môi trường tác chiến của nhiều thập niên tới.

Một điểm đặc biệt nằm ở bên trong. Không quân Mỹ cho biết oanh tạc cơ B-21 được thiết kế với kiến trúc hệ thống mở.

Cách tiếp cận này cho phép tích hợp nhanh các công nghệ mới khi chúng trưởng thành, thay vì phải thiết kế lại toàn bộ máy bay mỗi khi xuất hiện một hệ thống hoặc vũ khí mới. Mục tiêu là giúp oanh tạc cơ B-21 tiếp tục thích ứng khi môi trường tác chiến thay đổi.

B-21 cũng được phát triển bằng kỹ thuật số và sử dụng các quy trình chế tạo hiện đại. Không quân Mỹ cho biết chương trình áp dụng digital engineering, chế tạo nguyên mẫu và phát triển phần mềm hiện đại nhằm cải thiện khả năng sản xuất, bảo dưỡng và nâng cấp.

Đây là điểm khác biệt quan trọng so với những chương trình máy bay được phát triển từ nhiều thập niên trước.

Ngày 2/12/2022 đánh dấu thời điểm “bức màn” đầu tiên được kéo lên. Tại Palmdale, Không quân Mỹ và Northrop Grumman lần đầu công khai oanh tạc cơ B-21 Raider trước công chúng.

Chiếc máy bay được giới thiệu là oanh tạc cơ tàng hình tấn công xuyên phòng thủ tầm xa, có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân.

Nhưng ngay cả khi oanh tạc cơ B-21 đã xuất hiện, phần lớn những gì quan trọng nhất vẫn nằm sau lớp vỏ màu xám. Không quân Mỹ không công bố đầy đủ tốc độ, tầm bay, tải trọng, đặc tính tàng hình hay cấu hình cảm biến.

Với một oanh tạc cơ được thiết kế để hoạt động trong môi trường phòng không hiện đại, sự thiếu hụt thông tin này không phải điểm yếu, mà chính là một phần của giá trị quân sự.

B-21 vì thế có một nghịch lý thú vị: hình dáng đã được cả thế giới nhìn thấy, nhưng khả năng thực sự của nó vẫn phần lớn nằm trong vùng bí mật.

Và để hiểu vì sao chiếc máy bay mới có hình dáng giống B-2 nhưng được Mỹ kỳ vọng phục vụ trong nhiều thập niên, cần nhìn kỹ hơn vào thiết kế “cánh bay” và công nghệ tàng hình của B-21.