Châu Âu tính chi 10 tỷ Euro để tự đưa phi hành gia lên vũ trụ

Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu Josef Aschbacher chia sẻ về kế hoạch giúp châu Âu tự đưa phi hành gia lên vũ trụ. (Nguồn: Euronews)

Cụ thể, Tổng Giám đốc ESA Josef Aschbacher cho rằng, đây là bước đi cần thiết để châu Âu củng cố vị thế trong ngành công nghiệp không gian đang phát triển nhanh chóng.

Từ khi thành lập năm 1975, ESA đã dựa vào các đối tác quốc tế, trong đó có Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), để đưa phi hành gia lên quỹ đạo.

Tuy nhiên, những căng thẳng địa chính trị cùng sự bất định về khả năng cung cấp dịch vụ trong tương lai đang thúc đẩy châu Âu tìm kiếm phương án độc lập hơn.

Theo Tổng Giám đốc ESA, SpaceX dự kiến ngừng sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu Crew Dragon vào khoảng năm 2029, qua đó làm dấy lên lo ngại sẽ gặp khó khăn trong việc đưa phi hành gia lên vũ trụ nếu chưa kịp phát triển phương tiện thay thế.

Dù đã phát triển nhiều công nghệ vũ trụ tiên tiến, trong đó có chương trình Copernicus phục vụ quan sát Trái đất và Galileo cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh, châu Âu vẫn chưa có tàu vũ trụ chuyên chở phi hành gia và hệ thống đưa họ trở về Trái đất an toàn.

Theo ước tính của Tổng Giám đốc ESA, khoản đầu tư khoảng 10 tỷ Euro có thể giúp cơ quan này xây dựng năng lực cần thiết trong vòng một thập kỷ, với điều kiện được các quốc gia thành viên thông qua và cấp kinh phí.

Ông Aschbacher cho rằng, nếu tiếp tục phụ thuộc vào việc mua chỗ trên tàu vũ trụ của Mỹ và thuê cơ sở nghiên cứu tại các trạm không gian thương mại sau khi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngừng hoạt động vào năm 2032, châu Âu có thể phải chi khoảng 5 tỷ Euro trong 10 năm tới.

Vì vậy, người đứng đầu ESA khẳng định, đầu tư vào năng lực trong nước sẽ giúp nguồn vốn được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu, đồng thời tăng quyền tự chủ chiến lược.

Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh, mục tiêu tự chủ không đồng nghĩa với việc châu Âu tách rời hợp tác quốc tế.

Ngược lại, việc tự chủ năng lực đưa người lên vũ trụ sẽ giúp lục địa già nâng cao vị thế trong hợp tác quốc tế, đồng thời mở ra khả năng đưa phi hành gia từ Nhật Bản, Australia và các quốc gia khác lên không gian.

(theo Euronews)