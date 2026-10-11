Trung Quốc ra mắt nền tảng pháp lý ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động nước ngoài

Nền tảng mới cung cấp hơn 1.500 tài liệu pháp lý về 187 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: HL

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Ngô Yến Quân nhấn mạnh dịch vụ pháp lý liên quan đến nước ngoài là bộ phận quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền đối với các vấn đề đối ngoại.

Những dịch vụ này đóng vai trò thiết yếu trong bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân Trung Quốc khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo Global Times, Lex Com được xây dựng như một đầu mối tập trung, giúp người sử dụng tiếp cận các quy định pháp luật của Trung Quốc và nước ngoài, tài liệu hướng dẫn theo từng quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng những vụ việc pháp lý điển hình.

Theo Bộ Tư pháp Trung Quốc, hệ thống hiện tích hợp 207 luật, 231 quy định hành chính và 1.372 quy tắc cấp bộ của Trung Quốc liên quan đến các vấn đề đối ngoại.

Ở phạm vi quốc tế, nền tảng cung cấp hơn 1.500 tài liệu pháp lý về 187 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kho dữ liệu này bao gồm bản dịch tiếng Trung của 976 văn bản luật nước ngoài, 512 cẩm nang pháp lý theo từng quốc gia và 140 vụ việc điển hình.

Việc tập trung hóa nguồn thông tin được kỳ vọng có thể giúp doanh nghiệp Trung Quốc thuận tiện hơn khi tìm hiểu quy định tại những thị trường mà họ đang hoặc có kế hoạch hoạt động. Các vấn đề pháp lý ở nước ngoài thường liên quan đến nhiều hệ thống luật khác nhau, từ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đến những quy định chuyên ngành. Việc thiếu thông tin hoặc hiểu không đầy đủ quy định sở tại có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án và xử lý tranh chấp.

Bên cạnh công cụ tra cứu, Lex Com còn cung cấp hai hình thức tư vấn. Thứ nhất là trợ lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nguồn dữ liệu của nền tảng để đưa ra câu trả lời nhanh, phục vụ mục đích tham khảo. Thứ hai là dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, trong đó đội ngũ chuyên gia xem xét câu hỏi và đưa ra phản hồi. Hai hình thức này hướng tới đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ tra cứu ban đầu đến xử lý các vấn đề cần đánh giá chuyên sâu.

Nền tảng cũng tích hợp các nguồn lực trực tuyến và trực tiếp nhằm hỗ trợ xây dựng đội ngũ pháp chế doanh nghiệp. Các video đào tạo dành cho người phụ trách công tác pháp lý tại doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến nước ngoài được cung cấp để người dùng chủ động theo dõi.

Việc ra mắt Lex Com diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Theo Bộ Tư pháp Trung Quốc, nước này đã sửa đổi Luật Ngoại thương và Luật Hàng hải, đồng thời đang tiến hành sửa đổi Luật Hải quan nhằm cải thiện môi trường mở cửa, hợp tác và thúc đẩy mở cửa ở tiêu chuẩn cao.

Cùng với việc điều chỉnh các quy định hiện hành, Bắc Kinh muốn tăng cường hệ thống pháp luật điều chỉnh những hoạt động có yếu tố nước ngoài. Trọng tâm không chỉ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn nâng cao khả năng bảo vệ tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân Trung Quốc khi hoạt động ngoài lãnh thổ.

Ông Ngô Yến Quân cho biết, trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Bộ Tư pháp sẽ phối hợp thúc đẩy các dự án lập pháp liên quan đến tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự và thương mại, hợp tác lao động ở nước ngoài và các dự án xây dựng ở nước ngoài. Cơ quan này cũng sẽ đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng luật chuyên biệt về bảo vệ lợi ích ở nước ngoài.