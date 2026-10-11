Đánh giá iPhone 18 Pro sau 1 tháng ra mắt: Thay đổi lớn, khác biệt nhỏ

iPhone 18 Pro hội tụ mọi công nghệ ưu việt nhất của Apple trong một thiết bị nhỏ gọn, vừa vặn túi áo. Nguồn: The Guardian.

Mẫu iPhone Pro kích thước nhỏ hơn của Apple đã nhận được những nâng cấp thông số kỹ thuật đáng giá nhất trong năm 2026: thời lượng pin dài hơn, chip xử lý nhanh hơn và camera chính sở hữu tính năng khẩu độ biến thiên đầy ấn tượng.

iPhone 18 Pro là một trong hai mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống được ra mắt cùng với chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple – iPhone Duo. Đây cũng là mẫu máy có giá thấp nhất trong loạt sản phẩm mới này (trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn chưa được công bố).

Mức giá khởi điểm 1.588 USD không hề rẻ, con số này cao hơn 132 USD so với các đời máy trước do tình trạng tăng giá RAM toàn cầu.

Sau khi đã thay đổi hoàn toàn thiết kế thân máy trên iPhone 17 Pro, mẫu máy mới này chỉ mang tính chất tinh chỉnh nhẹ. Máy nặng hơn 7g và mặt lưng kính giờ đây có màu sắc đồng bộ với phần khung nhôm, tuy nhiên nó vẫn có thêm một số tùy chọn màu mới.

Apple đã thu nhỏ diện tích chiếm dụng của cụm camera Face ID trên màn hình, cho phép Dynamic Island hiển thị đồng thời ba tác vụ thay vì chỉ hai như các thiết bị trước đây. Ngoài ra, máy còn hiển thị biểu tượng mạng (3G/4G/5G) ngay cạnh vạch sóng khi đang phát nhạc – một tính năng rất hữu ích và được người dùng hay di chuyển bằng phương tiện công cộng mong đợi từ lâu.

Xét về các khía cạnh khác, màn hình 6,3 inch của máy thuộc hàng tốt nhất trên thị trường điện thoại: độ sáng cực cao, hình ảnh sắc nét, mượt mà và kích thước đủ lớn mà không khiến tổng thể máy trở nên quá khổ. Lớp phủ chống chói cũng giúp người dùng quan sát màn hình dễ dàng hơn nhiều khi ở ngoài trời.

Quá trình sạc đầy mất 59 phút, đạt mức 80% trong 33 phút khi sử dụng bộ sạc USB-C công suất từ 60W trở lên. Nguồn: The Guardian.

Chip xử lý nhanh hơn, thời lượng pin dài hơn

iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro mới của Apple, với tốc độ xử lý nhanh hơn khoảng 27% so với chip A19 Pro trên mẫu máy iPhone 17 Pro, cùng hiệu năng đồ họa cải thiện khoảng 45%. Vì bản thân chip A19 Pro vốn đã rất mạnh mẽ, nên đây là một bước tiến vượt bậc, đưa thiết bị bỏ xa các đối thủ cạnh tranh và sẵn sàng xử lý mọi tác vụ.

Điện thoại cũng sở hữu hệ thống tản nhiệt được thiết kế lại để duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài hơn; điều này đặc biệt hữu ích khi chơi game ở mức thiết lập đồ họa cao nhất.

Thời lượng pin dài hơn hẳn 6 tiếng so với iPhone 17 Pro, cho phép máy hoạt động tới khoảng hai ngày giữa các lần sạc với hơn sáu tiếng sử dụng thực tế (bao gồm dùng ứng dụng, lướt web, nhắn tin và xem ảnh). Ngay cả khi sử dụng cường độ cao lúc đang di chuyển bên ngoài, iPhone 18 Pro vẫn còn lại 40% pin vào cuối ngày. Hầu hết người dùng sẽ chỉ cần sạc máy hai ngày một lần.

iPhone 18 Pro được cài sẵn iOS 27 – phiên bản đã phát hành cho các dòng iPhone khác vào ngày 14/9. Hệ điều hành này tinh chỉnh thiết kế "Liquid Glass" và tăng tốc hệ thống, bao gồm cả tốc độ mở ứng dụng. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý nhất là Siri đã được Apple cải tiến toàn diện với sự hỗ trợ từ công nghệ AI của Google.

Hệ thống mới mang tên Siri AI này có khả năng hiểu và giải đáp câu hỏi vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm. Dù hoạt động như một chatbot giống các trợ lý ảo AI khác, Siri AI ít nói lan man hay tỏ ra "nịnh nọt" hơn, mà tập trung thẳng vào việc hoàn thành nhiệm vụ.

Pin của máy có tuổi thọ hơn 1.000 chu kỳ sạc đầy mà vẫn duy trì được ít nhất 80% dung lượng ban đầu, và có thể được thay thế với chi phí khoảng158 USD. Chi phí sửa chữa màn hình ngoài thời hạn bảo hành là 462 USD. Các chuyên gia tại iFixit đã chấm điểm khả năng sửa chữa của chiếc điện thoại này là 7/10.

Máy chứa hơn 40% vật liệu tái chế. Apple đã công bố chi tiết về tác động môi trường của sản phẩm trong báo cáo của mình. Họ cũng cung cấp các chương trình đổi cũ lấy mới và tái chế miễn phí, áp dụng cho cả các sản phẩm không phải của Apple.

Ứng dụng camera có các phím tắt mới có thể tùy chỉnh để truy cập nhanh vào những công cụ và cài đặt thường dùng nhất, cũng như các tùy chọn điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập và độ phơi sáng. Nguồn: The Guardian.

Camera

18 Pro sở hữu hệ thống camera tương tự như mẫu 17 Pro nhưng có thêm một cải tiến lớn: khẩu độ biến thiên cho camera chính. Điều này đồng nghĩa với việc máy được trang bị camera selfie 18MP chất lượng cao ở mặt trước (với tính năng Center Stage) và ba camera 48MP ở mặt sau: camera chính, camera góc siêu rộng (0,5x) và camera tele (4x).

Camera góc siêu rộng thuộc hàng tốt nhất trên thị trường điện thoại, rất hữu ích khi chụp phong cảnh và ảnh nhóm. Camera tele 4x cũng rất ấn tượng, cho độ chi tiết cao và xử lý tốt trong điều kiện thiếu sáng. Máy chụp ảnh tuyệt đẹp và hỗ trợ zoom cắt ảnh (crop zoom) lên mức 8x trước khi cần dùng đến zoom kỹ thuật số; tuy nhiên, thông số này vẫn hơi thua kém so với các đối thủ có khả năng zoom tele 5x hoặc 10x.

Khẩu độ biến thiên trên camera chính có thể để ở chế độ tự động hoặc điều chỉnh thủ công. Tính năng này cho phép camera mở rộng khẩu độ hơn so với các thế hệ trước để cải thiện hiệu suất chụp thiếu sáng, đẩy nhanh tốc độ chụp ở chế độ ban đêm và giảm thiểu hiện tượng nhòe do chuyển động không mong muốn.

Khả năng quay video của máy cũng thuộc hàng tốt nhất trên điện thoại. Điểm mới trong năm nay là khả năng chuyển đổi video thông thường thành video mang phong cách điện ảnh (cinematic) sau khi đã quay xong, tương tự như tính năng chụp chân dung tự động xuất sắc dành cho ảnh tĩnh.

iPhone 18 Pro là bản nâng cấp cải tiến từ một thiết bị vốn đã rất tuyệt vời của iPhone 17 Pro. Nguồn: The Guardian.

Giá cả

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm từ 1.588 USD. Để so sánh, iPhone 17 có giá 1.190 USD, iPhone Air có giá 1.455 USD, iPhone 18 Pro Max có giá 1.720 USD, Google Pixel 11 Pro có giá 1.429 USD và Samsung Galaxy S26 Ultra có giá 1.800 USD.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro là bản nâng cấp cải tiến từ một thiết bị vốn đã rất tuyệt vời của iPhone 17 Pro. Bên trong máy có những thay đổi khá lớn, nhưng tác động của chúng đối với trải nghiệm tổng thể lại không quá đáng kể.

Chip A20 Pro mới hoạt động cực nhanh, nhưng bạn khó có thể nhận thấy sự khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày vì các thế hệ chip iPhone trước đó vốn đã rất nhanh rồi. Thời lượng pin được cải thiện rất tốt, nhưng hầu hết người dùng vẫn sẽ cần sạc máy cách ngày một lần. Phần khuyết camera nhỏ hơn trong Dynamic Island giờ đây hiển thị được ba hoạt động đang diễn ra thay vì hai như trước. Ngay cả tính năng thay đổi khẩu độ trên camera chính cũng chỉ tạo ra sự khác biệt nhỏ về chất lượng hình ảnh, trừ khi bạn thực sự muốn thử nghiệm các phong cách sáng tạo.

Màn hình hiển thị tuyệt đẹp và có kích thước đủ lớn. Thân máy bằng nhôm mang lại cảm giác cầm nắm rất thích tay. Hệ thống camera thuộc hàng tốt nhất trên điện thoại và ngay cả Siri giờ đây cũng đã thông minh hơn.

Tất cả những yếu tố này cộng hưởng lại tạo nên một tổng thể ấn tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, 18 Pro là chiếc iPhone tốt nhất từng được sản xuất, đồng thời là một trong những mẫu điện thoại cỡ nhỏ xuất sắc nhất hiện có. Tuy nhiên, máy không mang lại sự thay đổi mang tính đột phá – trừ khi bạn nâng cấp từ một model đã quá cũ – và giá thành hiện cũng cao hơn do tình trạng khan hiếm RAM.