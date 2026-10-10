iPhone Duo so kè Pixel 11 Pro Fold: Tưởng Apple thắng dễ nhưng chưa chắc

Sự xuất hiện của iPhone Duo được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho thị trường điện thoại màn hình gập, nơi Samsung và Google đã có nhiều năm phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, gia nhập cuộc chơi muộn hơn không đồng nghĩa Apple thiếu lợi thế, khi hãng lựa chọn hướng đi riêng về thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Ở phía đối diện, Pixel 11 Pro Fold là mẫu điện thoại gập thế hệ thứ ba của Google, kế thừa kinh nghiệm từ những phiên bản trước để hướng đến thiết kế hoàn thiện và trải nghiệm thông minh hơn.

IPHONE DUO CÓ LỢI THẾ MÀN HÌNH, PIXEL 11 PRO FOLD CHIẾM ƯU THẾ VỀ ZOOM QUANG HỌC

iPhone Duo thể hiện rõ phong cách thiết kế riêng của Apple khi sở hữu kiểu dáng rộng theo dạng hộ chiếu, một thiết kế không hoàn toàn mới nhưng vẫn còn khá hiếm trên thị trường điện thoại màn hình gập.

Để tận dụng tối đa kiểu dáng này, Apple cũng điều chỉnh toàn diện cách iOS 27 vận hành, trong đó thanh dock ứng dụng được chuyển sang cạnh bên thay vì đặt ở phía dưới màn hình như thông thường.

Về độ bền, iPhone Duo được trang bị các tấm đế titan cao cấp, gia cố bằng sợi carbon và có tới bảy lớp bảo vệ cho màn hình bên trong. Những giải pháp này cần được kiểm chứng thêm thông qua các bài thử nghiệm độ bền và quá trình tháo rời thiết bị.

Một điểm đáng chú ý khác là Apple sử dụng bề mặt nhám cho màn hình chính, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng khác biệt so với các mẫu điện thoại gập hiện có. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp tăng khả năng bảo vệ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế chắc chắn của Google với phần sống lưng và khung bằng nhôm, cụm camera có phần viền bằng kim loại anod hóa, cùng mặt lưng và màn hình ngoài được bảo vệ bằng kính gốm có độ bền cao.

Màn hình chính sử dụng lớp nền kính siêu mỏng được thiết kế lại nhằm giảm độ sâu của nếp gấp ở giữa màn hình. Tương tự đối thủ, thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Dù đã được cải tiến, Pixel 11 Pro Fold vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình, dù đường gấp được cho là khá nông. Ngược lại, iPhone Duo gây chú ý với màn hình bên trong có bề mặt phẳng mịn, không xuất hiện nếp gấp rõ rệt. Đây có thể trở thành một trong những điểm khác biệt đáng kể giữa hai thiết bị trong trải nghiệm sử dụng thực tế.

Dù đã được cải tiến, Pixel 11 Pro Fold vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình

Về camera, Apple đã loại bỏ ống kính tele chuyên dụng trên iPhone Duo. Quyết định này có thể xuất phát từ những hạn chế về không gian bên trong, yêu cầu kiểm soát chi phí hoặc mong muốn duy trì lợi thế riêng cho dòng iPhone 18 Pro.

Thay vào đó, máy sở hữu camera chính 48 MP với khả năng zoom 2x thông qua cắt ảnh ở chất lượng tương đương quang học, đáp ứng nhu cầu chụp chân dung và ghi lại các chủ thể ở khoảng cách vừa phải. Hệ thống camera phía sau còn có camera góc siêu rộng 48 MP, giúp mở rộng khả năng chụp ảnh trong nhiều tình huống.

Pixel 11 Pro Fold được trang bị hệ thống ba camera phía sau gồm camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 10,5 MP và camera tele 10,8 MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Nhờ có ống kính tele chuyên dụng, thiết bị mang đến nhiều lựa chọn tiêu cự hơn, đặc biệt khi chụp các chủ thể ở xa.

Mặc dù độ phân giải của hai camera phụ không quá nổi bật trên thông số kỹ thuật, khả năng zoom quang học 5x vẫn là lợi thế đáng chú ý của mẫu điện thoại Google. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế giữa hai thiết bị vẫn cần được đánh giá thông qua những bài thử nghiệm trực tiếp.

Đối với camera trước, iPhone Duo có camera selfie 12 MP trên màn hình ngoài và một camera FaceTime được đặt ẩn dưới màn hình bên trong. Camera ẩn này được cho là hướng đến khả năng quay video ở độ phân giải 1080p.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold được trang bị hai camera selfie 10 MP, tương ứng với màn hình ngoài và màn hình bên trong.

Cả Apple và Google đều hướng người dùng đến việc sử dụng camera chính để chụp ảnh selfie khi cần chất lượng hình ảnh tốt hơn, đồng thời tận dụng màn hình ngoài làm kính ngắm. Vì vậy, camera selfie chuyên dụng trên hai thiết bị chủ yếu phục vụ các cuộc gọi video và những tình huống cần sử dụng camera trước một cách nhanh chóng.

IPHONE DUO ÁP ĐẢO VỀ HIỆU NĂNG, PIXEL 11 PRO FOLD GHI ĐIỂM VỚI AI

iPhone Duo được trang bị Apple A20 Pro, bộ xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2 nm. Đây được xem là bước nâng cấp đáng kể về hiệu năng, đặc biệt khi GPU được bổ sung thêm một lõi, nâng tổng số lõi lên bảy.

Apple cũng nhấn mạnh những cải thiện lớn về tốc độ khung hình khi chơi game so với chip A19 Pro trên thế hệ trước. Dù vậy, khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu năng trong thời gian dài vẫn là những yếu tố cần được kiểm chứng.

Việc kế thừa giải pháp quản lý nhiệt hiệu quả trên iPhone 17 Pro được kỳ vọng sẽ giúp thiết bị hạn chế tình trạng quá nhiệt và suy giảm hiệu năng khi hoạt động liên tục.

Ở chiều ngược lại, chip Tensor của Google vốn không nổi bật về sức mạnh xử lý thuần túy. Các bộ xử lý này thường không đạt thứ hạng cao trong những bài kiểm tra hiệu năng chuyên sâu, nhưng lại được tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo nhờ những lõi AI chuyên dụng, hỗ trợ Gemini hoạt động trực tiếp trên thiết bị.

Với những khác biệt về định hướng phát triển, Apple A20 Pro được kỳ vọng sẽ vượt trội so với Tensor G6 trong các bài kiểm tra hiệu năng. iPhone Duo cũng có khả năng chiếm ưu thế khi chơi game nhờ sức mạnh phần cứng và hệ sinh thái trò chơi phong phú trên App Store. Tuy nhiên, kết quả thực tế vẫn cần được xác nhận thông qua các bài đánh giá độc lập.

Dù không hướng đến việc cạnh tranh trực tiếp về hiệu năng đỉnh cao, Pixel 11 Pro Fold vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày với khả năng phản hồi nhanh, thao tác mượt mà và vận hành ổn định.

Thiết bị tập trung vào vai trò trợ lý thông minh, khai thác mạnh các tính năng AI chủ động, đồng thời sở hữu hệ thống camera đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu chụp ảnh thông thường.

Về bộ nhớ, iPhone Duo có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, với các phiên bản cao cấp nhất đạt 2 TB. Theo thông tin ban đầu, máy được trang bị ít nhất 12 GB RAM, nhưng dung lượng RAM trên những phiên bản có bộ nhớ trong lớn hơn vẫn chưa được xác nhận. Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB và 512 GB, đi kèm 16 GB RAM trên cả hai phiên bản.

Không chỉ tập trung vào phần cứng, Apple còn thực hiện nhiều cải tiến đáng kể trên iOS 27. Nổi bật trong số đó là Siri với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, trò chuyện tự nhiên và xử lý yêu cầu theo từng chủ đề.

Siri trên iOS 27 nổi bật với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, trò chuyện tự nhiên và xử lý yêu cầu theo từng chủ đề

Trợ lý ảo này cũng có ứng dụng riêng, cho phép tương tác bằng giọng nói hoặc nhập văn bản. Theo phần trình diễn của Apple, Siri có thể khai thác thông tin từ các ứng dụng, tin nhắn, email, hình ảnh và nhiều nguồn dữ liệu khác để đưa ra câu trả lời phù hợp hoặc thực hiện những chuỗi yêu cầu phức tạp.

Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện và khả năng hoạt động thực tế của các tính năng này vẫn cần được đánh giá thêm.

Ứng dụng Image Playground cũng được bổ sung nhiều phong cách tạo hình mới, giúp trải nghiệm sáng tạo hình ảnh trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh đó, Apple cho biết các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI, chẳng hạn Cleanup với chức năng tương tự Magic Eraser, đã được cải tiến nhằm mang lại kết quả chính xác hơn.

Trong khi đó, Google đã phát triển hệ sinh thái AI trên điện thoại Pixel trong thời gian dài, với Gemini đóng vai trò trung tâm. Đây cũng là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của dòng sản phẩm này, khi người dùng thường được tiếp cận sớm với những tính năng Gemini mới, bao gồm cả một số công cụ độc quyền.

Các tính năng đáng chú ý có thể kể đến Hold for Me hỗ trợ chờ cuộc gọi, Direct My Call hướng dẫn xử lý các tùy chọn trong hệ thống trả lời tự động, Call Screen hỗ trợ sàng lọc cuộc gọi, khả năng đồng bộ thông tin giữa lịch, danh bạ và tin nhắn, cùng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh.

Ngoài ra, chip Tensor còn cho phép thực hiện nhiều tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị, giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Về thời lượng pin, Apple vẫn không có thói quen công bố rộng rãi những thông số chi tiết như dung lượng pin tính bằng mAh. Thay vào đó, hãng tiếp tục đưa ra cam kết quen thuộc về thời lượng sử dụng cả ngày.

Mức độ đáp ứng thực tế của lời hứa này sẽ chỉ được xác định sau các bài kiểm tra trong điều kiện sử dụng thông thường. Điểm đáng chú ý là iPhone Duo được cho là hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 60 W, một nâng cấp đáng kể về tốc độ sạc.

Pixel 11 Pro Fold được trang bị viên pin dung lượng 4.750 mAh và cho kết quả khá tốt trong các bài kiểm tra thời lượng pin. Tuy nhiên, cần có thêm những thử nghiệm trực tiếp để xác định iPhone Duo có thể cạnh tranh như thế nào về thời gian sử dụng thực tế.

Xét về tốc độ sạc có dây, Pixel 11 Pro Fold hỗ trợ công suất 30 W, thấp hơn mức 60 W được công bố cho iPhone Duo. Bù lại, khả năng sạc không dây của hai thiết bị khá tương đồng.

iPhone Duo sử dụng MagSafe 2, hỗ trợ sạc không dây công suất 25 W với bộ sạc tương thích. Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold được trang bị PixelSnap, công nghệ sạc từ tính dựa trên MagSafe 2, giúp căn chỉnh bộ sạc chính xác và cũng hỗ trợ công suất sạc không dây tối đa 25 W.

ĐÂU LÀ LỰA CHỌN ĐÁNG CÂN NHẮC?

iPhone Duo và Pixel 11 Pro Fold đại diện cho hai hướng phát triển khác biệt trên thị trường điện thoại màn hình gập. Apple tập trung biến iPhone Duo thành thiết bị đa phương tiện cao cấp, kết hợp màn hình rộng với các tính năng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí và làm việc. Đây cũng là lý do hãng dành nhiều thời gian nhấn mạnh lợi thế về kích thước và tỷ lệ màn hình trong buổi ra mắt sản phẩm.

Trong khi đó, Google ưu tiên phát triển một chiếc điện thoại thông minh với khả năng xử lý AI mạnh mẽ, hướng đến việc trở thành trợ lý hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Dù không sở hữu lợi thế vượt trội về hiệu năng chơi game 3D, Pixel 11 Pro Fold vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ hệ sinh thái phần mềm và các tính năng thông minh được tích hợp sâu.

Trên thực tế, sự phát triển của công nghệ và năng lực phần mềm ngày càng hoàn thiện của cả hai hãng khiến khoảng cách về trải nghiệm sử dụng giữa hai thiết bị không còn quá lớn. Việc lựa chọn vì thế chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu và những ưu tiên riêng.

Về thiết kế, iPhone Duo phù hợp với những người yêu thích màn hình rộng để xem video, chơi game và làm việc với nội dung đa phương tiện. Ngược lại, Pixel 11 Pro Fold hướng đến trải nghiệm gần với điện thoại thông thường hơn khi gập lại, đồng thời vẫn cung cấp không gian hiển thị lớn khi mở máy.

Xét về hiệu năng, Apple A20 Pro được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế đáng kể, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa và chơi game. Sức mạnh phần cứng cũng có thể giúp iPhone Duo duy trì khả năng đáp ứng tốt hơn trước những yêu cầu ngày càng cao của các ứng dụng trong tương lai. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế và khả năng kiểm soát nhiệt độ vẫn cần được xác minh thông qua các bài kiểm tra độc lập.

Hệ sinh thái cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn. iPhone Duo có lợi thế từ App Store và khả năng kết nối với các sản phẩm như Apple Watch, AirPods cùng nhiều thiết bị khác của Apple.

Trong khi đó, Pixel 11 Pro Fold mang đến sự linh hoạt của nền tảng Android, kho ứng dụng Google Play phong phú và khả năng kết hợp với các thiết bị như Pixel Watch, Pixel Buds. Mỗi hệ sinh thái đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với thói quen sử dụng và các thiết bị mà người dùng đang sở hữu.

Về camera, Pixel 11 Pro Fold có lợi thế trên thông số nhờ được trang bị ống kính tele chuyên dụng với khả năng zoom quang học 5x. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh cuối cùng còn phụ thuộc vào khả năng xử lý ảnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống camera. Do đó, vẫn cần những bài đánh giá thực tế để xác định liệu Pixel có thực sự vượt trội so với iPhone Duo hay không.

Một yếu tố khác cần cân nhắc là iPhone Duo thuộc thế hệ điện thoại gập đầu tiên của Apple. Dù hãng có nhiều kinh nghiệm phát triển phần cứng và phần mềm, một sản phẩm hoàn toàn mới vẫn có thể xuất hiện những hạn chế chưa được phát hiện trong quá trình thử nghiệm.

Vì vậy, độ bền của màn hình, độ ổn định của cơ chế gập và khả năng vận hành lâu dài sẽ là những vấn đề cần được theo dõi sau khi thiết bị đến tay người dùng. Việc Apple hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế tối đa lỗi phát sinh và những rủi ro ảnh hưởng đến độ bền.