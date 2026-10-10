Google Pixel 11 mở rộng khả năng kết nối mạng di động khi ra nước ngoài

Phần lớn điện thoại cao cấp hiện nay, trong đó có Google Pixel, đều hỗ trợ VoLTE tại các thị trường phân phối chính thức. Tuy nhiên, với những người thường xuyên đi nước ngoài, khả năng sử dụng VoLTE trên các mạng di động chưa chính thức hỗ trợ thiết bị sẽ mang lại lợi thế đáng kể, giúp duy trì liên lạc thuận tiện hơn khi di chuyển giữa các quốc gia.

Điện thoại có 4G vẫn có thể gặp khó khăn khi gọi điện ở nước ngoài

Google Pixel 11 Pro đang gây chú ý trong cộng đồng công nghệ nhờ khả năng hỗ trợ VoLTE trên những mạng di động chưa chính thức hỗ trợ thiết bị. Đây là bước thay đổi đáng kể đối với người sử dụng điện thoại Pixel khi đi du lịch, công tác hoặc sinh sống tại nước ngoài.

VoLTE (Voice over LTE) là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại qua mạng 4G LTE. Công nghệ này có thể cải thiện chất lượng âm thanh, rút ngắn thời gian thiết lập cuộc gọi và cho phép người dùng tiếp tục sử dụng dữ liệu di động trong khi gọi.

Mâu thuẫn VoLTE: Khi phần cứng 4G "vấp" rào cản tương thích mạng

Mặc dù được trang bị phần cứng hỗ trợ kết nối 4G, một chiếc smartphone vẫn chưa thể đảm bảo khả năng thực hiện cuộc gọi VoLTE (Voice over LTE) trên tất cả các hạ tầng viễn thông. Bên cạnh yêu cầu về dải băng tần tương thích, thiết bị còn bắt buộc phải sở hữu cấu hình hệ thống phù hợp với nhà mạng - đặc biệt là các thiết lập liên quan đến IMS (IP Multimedia Subsystem), phân khúc cốt lõi quản lý các dịch vụ đa phương tiện trên nền tảng IP.

Khi tập tin cấu hình chưa đạt độ tương thích hoặc dòng máy đó chưa nằm trong danh sách kiểm định (certification) của nhà mạng, tình trạng "có sóng nhưng không thoại" sẽ xảy ra.

Người dùng vẫn ghi nhận tín hiệu di động 4G ổn định, nhưng toàn bộ lưu lượng thoại VoLTE đều bị nghẽn. Trước đây, quá trình tối ưu hóa này đòi hỏi sự bắt tay trực tiếp giữa nhà sản xuất thiết bị (OEM) và từng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (carrier), tạo ra một rào cản phân mảnh phức tạp trên quy mô toàn cầu.

Thách thức tương thích này đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi làn sóng tắt sóng 2G/3G (network sunsetting) diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nhằm tối ưu hóa tài nguyên phổ tần cho các công nghệ mới. Khi các hạ tầng legacy (di sản) này hoàn toàn dừng hoạt động, VoLTE trở thành phương thức duy nhất để duy trì dịch vụ thoại cơ bản.

Trong bối cảnh đó, những thiết bị thiếu cấu hình VoLTE chuẩn hóa sẽ đối mặt với nguy cơ mất hoàn toàn khả năng liên lạc, ngay cả khi hạ tầng 4G xung quanh vẫn hoạt động bình thường.

Theo PhoneArena, những trở ngại về tương thích mạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng khi ra nước ngoài, ngay cả khi họ sở hữu điện thoại cao cấp. Vì vậy, việc Google Pixel 11 mở rộng khả năng hỗ trợ VoLTE không chỉ là nâng cấp kỹ thuật mà còn liên quan đến tính liên tục của dịch vụ liên lạc khi người dùng di chuyển giữa các quốc gia.

GSMA hỗ trợ mở rộng khả năng tương thích mạng

Theo thông tin từ Android Authority, Google đang tận dụng Network Settings Exchange (NSX) của GSMA để mở rộng khả năng hỗ trợ VoLTE trên dòng Pixel 11. Hệ thống này được thiết kế nhằm giúp các nhà mạng chia sẻ thông số cấu hình mạng với nhà sản xuất thiết bị thông qua một nền tảng tập trung.

Về cơ chế, các nhà mạng cung cấp những thông số cần thiết lên hệ thống để nhà sản xuất có thể truy cập và sử dụng cấu hình phù hợp. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào quy trình thu thập, tích hợp cấu hình riêng biệt cho từng nhà mạng, qua đó tạo điều kiện để thiết bị hỗ trợ dịch vụ thoại trên nhiều mạng hơn.

Thông tin ban đầu về việc mở rộng hỗ trợ trên Pixel 11 được ghi nhận qua dữ liệu firmware và báo cáo người dùng. Android Authority cho biết phạm vi triển khai được đề cập tập trung vào VoLTE và cuộc gọi khẩn cấp qua LTE.

Sáng kiến của Google cũng nằm trong xu hướng hợp tác rộng hơn giữa các nhà sản xuất và ngành viễn thông. Tháng 4/2025, GSMA công bố hợp tác với Samsung nhằm cải thiện khả năng kết nối cuộc gọi qua mạng 4G và 5G, trong đó có việc triển khai VoLTE mặc định trên các thiết bị chạy Android 15 trở lên.

Điều này cho thấy khả năng tương thích mạng đang trở thành vấn đề được các hãng công nghệ và tổ chức viễn thông quan tâm. Khi người dùng mang thiết bị qua nhiều quốc gia, khả năng hỗ trợ các công nghệ kết nối không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mà còn đòi hỏi sự phối hợp về cấu hình và dịch vụ giữa các bên.

Đối với Google Pixel 11, giá trị của thay đổi nằm ở việc giảm bớt một rào cản kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ thoại ở nước ngoài. Dù vậy, khả năng thực hiện cuộc gọi vẫn phụ thuộc vào mạng địa phương, cấu hình thiết bị, SIM, chính sách của nhà mạng và những điều kiện kỹ thuật liên quan. Vì thế, người dùng vẫn cần kiểm tra khả năng tương thích trước khi sử dụng điện thoại tại thị trường khác. viết lại kết bài cho đinh hơn

Nguồn tham khảo:

PhoneArena, The Pixel 11 Pro is now a "world" phone, and I think that's hugely important.

GSMA Services, Network Settings Exchange.

Android Authority, Google Pixel and VoLTE support through GSMA.

GSMA, GSMA and Samsung partner to enhance voice call connectivity through 4G and 5G networks.