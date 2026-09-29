Google khai tử “Gems” của Gemini

Các Gems của Gemini. Ảnh minh họa: AI

Theo TechCrunch, các “Gems” - vốn là các trợ lý AI tùy chỉnh do người dùng tự tạo để phục vụ những nhiệm vụ cụ thể như viết lách, lập kế hoạch, học tập hay lập trình - sẽ chính thức bị khai tử từ ngày 17-11-2026.

Tuy nhiên, Google cho biết người dùng sẽ không mất dữ liệu, vì toàn bộ Gems sẽ được tự động chuyển đổi sang định dạng “skills”.

Công ty nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra tự động và người dùng có thể tiếp tục sử dụng các công cụ này cho đến khi hệ thống mới chính thức áp dụng.

Ra mắt từ năm 2024, Gems từng được Google kỳ vọng sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm AI, cho phép người dùng “huấn luyện” chatbot theo nhu cầu riêng và chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, theo thay đổi mới, các tính năng này sẽ được tích hợp vào cấu trúc chung của Gemini dưới dạng skills có thể kích hoạt trong từng tác vụ.

Google cho biết hệ thống skills sẽ có thể hoạt động linh hoạt hơn trên nhiều loại tác vụ AI khác nhau. Dù vậy, người dùng sẽ phải kích hoạt bằng ký tự “/” trong khung hội thoại để chọn kỹ năng phù hợp - một thay đổi giao diện được đánh giá là mang tính kỹ thuật hơn là thân thiện với người dùng phổ thông.

Động thái này phản ánh xu hướng Google liên tục điều chỉnh cấu trúc sản phẩm AI của mình trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh với các nền tảng như Meta và các mô hình AI tích hợp agent đang phát triển nhanh.