Nga nâng cấp tiêm kích tàng hình Su-57 với cảm biến và vũ khí mới

Tập đoàn Hàng không Hợp nhất Nga (UAC) đã bàn giao cho Không quân Nga một lô tiêm kích tàng hình Su-57 cải tiến, trong đó phần mềm được nâng cấp nhằm tối ưu thuật toán tác chiến và hỗ trợ tích hợp các loại vũ khí mới.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiếp nhận lô tiêm kích này và mô tả máy bay mang "cấu hình kỹ thuật mới", nhưng không công bố số lượng cũng như danh sách đầy đủ các thay đổi.

Theo UAC, những tiêm kích tàng hình Su-57 đã hoàn thành chương trình kiểm tra tại nhà máy trước khi được phi công Bộ Quốc phòng Nga bay thử. Sau đó, máy bay được bàn giao và đưa tới căn cứ được chỉ định.

Hình ảnh do UAC công bố cho thấy ít nhất 2 tiêm kích. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Nga công khai thông tin bàn giao tiêm kích tàng hình Su-57 cải tiến. Lô trước đó được Rostec công bố hồi tháng 2, cũng được mô tả là máy bay mang "cấu hình kỹ thuật mới".

Rostec cho biết phiên bản nâng cấp có những thay đổi đối với thiết bị điện tử trên khoang và cấu hình vũ khí, qua đó mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tập đoàn quốc phòng Nga không công bố cụ thể những hệ thống nào đã được thay đổi.

Một số phân tích hình ảnh độ phân giải cao do UAC công bố cho thấy có khả năng tổ hợp quang điện 101KS trên tiêm kích tàng hình Su-57 đã được điều chỉnh.

Đây là hệ thống đảm nhiệm nhiều chức năng quan sát, phát hiện mục tiêu và hỗ trợ cảnh báo tên lửa.

Tổ hợp 101KS sử dụng cảm biến quang điện và hồng ngoại để phát hiện, theo dõi mục tiêu mà không nhất thiết phải phát xạ như radar.

Khả năng này đặc biệt hữu ích trong những tình huống tiêm kích cần duy trì phương thức trinh sát thụ động nhằm hạn chế nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Bên cạnh cảm biến, cấu hình vũ khí cũng được Nga chú trọng. Alexander Mikheev, Tổng giám đốc Rosoboronexport, tháng trước cho biết tiêm kích tàng hình Su-57 đã được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm tấn công mục tiêu trên không và mặt đất.

Trong số vũ khí được giới thiệu cho Su-57E có tên lửa không đối không tầm trung RVV-SDM.

Đây là loại tên lửa được thiết kế cho nhiệm vụ đối không, sử dụng đầu dò radar chủ động và thụ động, đồng thời được quảng bá với khả năng chống tác chiến điện tử.

Dù vậy, Nga vẫn được cho là sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 tương đối thận trọng trong xung đột Ukraine.

Các đánh giá công khai cho thấy máy bay thường được sử dụng cho những nhiệm vụ từ khoảng cách tương đối an toàn, thay vì thường xuyên hoạt động sâu trong vùng phòng không đối phương.

Việc Nga tiếp tục bàn giao các tiêm kích tàng hình Su-57 với "cấu hình kỹ thuật mới" cho thấy Moscow đang từng bước hoàn thiện nền tảng chiến đấu này.

Tuy nhiên, do nhiều thông số chưa được công bố, mức độ cải thiện thực tế của cảm biến, phần mềm và khả năng tác chiến vẫn khó đánh giá đầy đủ từ các nguồn công khai.