Tính năng mới của Google Maps giúp tài xế tránh vượt đèn đỏ

Ảnh minh họa: AI

Trước đây, thông tin về đèn tín hiệu chỉ hiển thị tĩnh trên bản đồ. Với bản cập nhật mới, hệ thống sẽ chủ động hiển thị thông báo khi người dùng tiến gần giao lộ, giúp tăng khả năng chú ý và giảm nguy cơ bỏ sót tín hiệu, đặc biệt khi lái xe ở khu vực xa lạ.

Tính năng này được phát hiện qua thử nghiệm và có thể được triển khai theo dạng cập nhật phía máy chủ, đồng nghĩa thời gian đến tay người dùng có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Ngoài Android Auto, cải tiến này cũng có thể áp dụng trên phiên bản Google Maps dành cho điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, Google đang tiếp tục tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini vào Maps, mang đến các tính năng như dẫn đường hội thoại, hiển thị tuyến đường 3D, “zoom thông minh” và gợi ý đỗ xe. Ứng dụng cũng cung cấp thêm thông tin khi đề xuất lộ trình thay thế, chẳng hạn lý do tuyến đường nhanh hơn do có thu phí hoặc tránh ùn tắc.

Những nâng cấp này cho thấy Google đang đẩy mạnh trải nghiệm lái xe thông minh, trong bối cảnh Android Auto cũng chuẩn bị được thiết kế lại với giao diện mới và nhiều tiện ích mở rộng trong thời gian tới.